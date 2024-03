Eurolega: la Virtus Bologna sfiora l’impresa, l’Olympiakos si impone nella ripresa

Atene, 7 marzo 2024 – Battuta d’arresto alla Peace and Friendship Stadium per la Virtus Segafredo Bologna che si arrende per 74-69 al cospetto dell’Olympiakos nel 28° turno della stagione regolare di Eurolega. Un successo, il diciassettesimo nella manifestazione, che consente ai greci, privi sia di Walkup sia di Milutinov che di Larentzakis, di scavalcare in classifica proprio i felsinei raggiungendoli a 34 punti e ribaltando la differenza canestri rispetto al match d’andata. Un ottimo Shengelia (15 punti con 6 rimbalzi) non basta al team di patron Zanetti che domina il primo tempo salvo poi crollare nella seconda parte dell’incontro quando iscriverà a referto la miseria di ventitré punti cedendo al cambio di ritmo di McKiss e compagni.

Shengelia, Belinelli ed Hackett le spine nel fianco della difesa greca

Mani fredde per entrambi gli attacchi nelle prime battute di gioco. I padroni di casa riescono a collezionare già 4 palle perse confermando quanta elevata sia la tensione per l’importanza della sfida. A rompere il ghiaccio ci pensa Marco Belinelli che iscrive a referto i primi quattro punti a favore della sua squadra. L’ex giocatore degli Spurs suona la carica, insieme a Daniel Hackett, costruendo il +6 (6-12 al 5’) frutto di due conclusioni dalla lunga distanza. Ad annullare il divario i biancorossi ci impiegano poco grazie ad una magia di Canaan che pesca un gioco da quattro punti e al successivo canestro di Papanikolau. Gli attacchi sono così ufficialmente entrati in partita. A metterci il marchio è ancora Hackett col jumper del 14-19. La Segafredo dà la sensazione di poter mettere in difficoltà gli avversari nella metà campo e, in difesa, costringere a giocare male le principali bocche da fuoco greche. Il finale di prima frazione è in crescendo con Dobric e Canaan che mantengono l’equilibrio sul tabellone (21-22 al 10’). Banchi getta nella mischia Tornike Shengelia che mette il proprio timbro sul match. La Virtus è abile a pazientare attendendo il momento per tentare la fuga. Dobric in contropiede va ad appoggiare il 24-32 che manda su tutte le furie coach Georgios Bartzokas obbligato a chiamare timeout per riordinare le idee alla sua squadra. L’Olympiakos prova una reazione ma dall’altra parte c’è una Bologna che si esalta in attacco con Pajola, Belinelli ed Hackett: ne consegue il + 12 (34-46). L’unico a tenere in piedi la barca è Kostas Papanikolaou con un paio di conclusioni dai 6.75 metri che consentono agli ellenici di chiudere all’intervallo sul 37-46. Il rientro dagli spogliatoi è letteralmente da incubo per la squadra italiana. Sul parquet a prendersi la scena è soltanto l’Olympiakos che aumenta in maniera vertiginosa il forcing difensivo. Una scelta che frutterà i propri dividendi col sorpasso che avviene al 25’ con Peters che segna e porta a casa il tiro libero aggiuntivo (48-46). Dopo sei minuti di digiuno gli ospiti riescono a smuovere il punteggio con le due conclusioni dalla lunetta a firma di Hackett. Bologna aumenta il numero delle palle perse (8) mentre McKissic allunga il gap fino al +7 (55-48). Un coast to coast di Shengelia, con relativo fallo di Petrusev, a 36” dal suono della terza sirena riaccende una speranza di rimonta alle Vu Nere. Nel quarto periodo l’inerzia resta in mano al team di casa chiamato ad amministrare un vantaggio che sembra essere rassicurante. Prima Wright in transizione e, qualche istante dopo, Petrusev stabiliscono la doppia cifra di scarto (63-53 al 35’). L’Olympiakos deve fare attenzione al solito Shengelia che guida la rimonta virtussina pronta a non cedere di un millimetro. Il georgiano si procura un altro gioco da tre punti che rende incandescente il finale: Pajola ci mette lo zampino ma a chiudere i giochi sono due siluri di William Goss e Peters che valgono il +7 e il definitivo game-set and match.