Eurolega, brusco risveglio della Virtus Bologna in casa Zalgiris

Bologna, 28 ottobre 2025 – Il divario finale è pesante. Pensando che, al secondo minuto dell’ultimo quarto, Bologna si riporta a -4, sul 58-54. Ma la realtà è che la Virtus, in Lituania – contro lo Zalgiris a questo punto sono sei le sconfitte consecutive –, ci capisce poco o niente.

Al pronti via, due punti di Alston Junior, poi un parziale di 15-0, che stordisce la Virtus. Non finisce al tappeto, Bologna, perché ha orgoglio e giocatori di spessore – su tutti Smailagic –, ma i cazzotti incassati all’inizio lasciano il segno. La Virtus è come un pugile che vaga sul ring, alla ricerca del guizzo buono. Ma il guizzo non arriva mai. Anche perché il bomber designato, Carsen Edwards, non si accende mai. E da solo, Matt Morgan, non può fare pentole e coperchi.

Dopo nemmeno due minuti, Ivanovic ha già cambiato un paio di elementi del quintetto iniziale, inserendo Hackett e Niang. Ma la Virtus non trova mai il giusto equilibrio. Non ha, soprattutto, quel Pajola formato stellare che contro il Panathinaikos, tanto per non tornare troppo indietro nel tempo, era stato decisivo. Nel primo quarto, la V nera tocca anche il -16. Poi, con fatica, prova a rientrare. Ma manca la brillantezza, manca la lucidità in attacco, manca quella cattiveria che, in difesa, ti consente di arrivare un attimo prima.

La Virtus, per tutto il match, arriva un secondo dopo. Manca pure un po’ di fortuna perché, sul 58-54, la difesa pare tenere. Arriva una tripla di Francisco, costretto a prendersi il tiro. Il 61-54 è l’ultima mazzata.

La Virtus resta in campo, ma ormai non c’è più la stessa energia. E così, con un Francisco particolarmente ispirato, Kaunas chiude i conti. La Virtus lascia il secondo posto ma, va ricordato, la piazza d’onore, seppur in coabitazione, era un qualcosa di irreale.

Il tabellino

Zalgiris Kaunas 86 - Virtus Bologna 65

ZALGIRIS KAUNAS: Francisco 23, Sirvydis 11, Brazdeikis 2, Tubelis 10, Ulanovas 8, Wright 14, Sleva 13, Butkevicius 2, Lo, Rubstavicius 3, Birutis, Mikalauskas ne. All. Masiulis.

VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Edwards 9, Jallow, Alston Junior 2, Smailagic 12, Hackett, Niang 6, Vildoza 2, Diouf 9, Morgan 19, Taylor 6, Diarra ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Peruga, Pastusiak, Silva.

Note: parziali 25-11; 42-33; 58-50. Tiri da due: Zalgiris 20/35; Virtus 18/34. Tiri da tre: 10/25; 5/20. Tiri liberi: 16/21; 14/19. Rimbalzi: 39; 26.