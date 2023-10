Eurolega, Virtus in campo contro l’Asvel

Bologna, 26 ottobre 2023 - Quinto turno di Eurolega per la Virtus che, domani sera alle 20 scende in campo, sul parquet dell’ Astroballe di Villeurbanne per affrontare l’Asvel padrone di casa. Dopo la sfida sempre in Francia di ieri al femminile, domani tocca a Marco Belinelli e compagni affrontare il confronto di Eurolega.

Dopo Monaco è in effetti la seconda trasferta transalpina per i bianconeri che con si troveranno di fronte un Asvel voglioso di cambiare marcia dopo l’arrivo in panchina di coach Gianmarco Pozzecco. Per il tecnico goriziano sarà quasi un derby, per lui fortitudino che inizierà la sua avventura proprio contro la Virtus.

A presentare la sfida in casa Virtus è coach Luca Banchi. “La partita con l’Asvel presenta certamente delle difficoltà, legate al momento che i nostri avversari stanno vivendo. Sono fermi ancora a zero vittorie in questo inizio di Eurolega, ma cercheranno sicuramente di avere una reazione complice il cambio di guida tecnica. Immaginiamo che sarà una gara estremamente difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo ma anche tecnico e fisico. L’Asvel è una squadra in grado di imporre la propria fisicità, reattività ed atletismo. Noi ci siamo preparati adeguatamente per una gara che si preannuncia combattuta: vogliamo essere competitivi, sin dall’avvio, consapevoli che l’arrivo del nuovo allenatore possa aver portato quella ventata di energia ed entusiasmo che l’Asvel vorrà mettere sul campo. Speriamo di avere 40′ di alta intensità da parte nostra, sin dall’inizio, perché sarà fondamentale cercare di incanalare la gara sui binari che sono più congeniali al nostro stile".

Protagonista della sfida sarà invece Iffe Lundberg pienamente rintegrato nell’organico bianconero e tra i protagonisti di questo ottimo inizio di stagione delle V Nere. “Sarà una partita tosta, soprattutto da giocare in trasferta. Sappiamo che l’Asvel si trova in una nuova situazione, con un nuovo allenatore. Giocheranno in maniera molto aggressiva, con tanta energia, per provare ovviamente a dimostrare qualcosa fin da subito. Noi dovremo essere concentrati su noi stessi: fino ad adesso abbiamo avuto un buon ritmo, provando a costruire qualcosa di buono con la giusta chimica di squadra che per adesso abbiamo sempre dimostrato”.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Sasa Pukl, Jakub Zamojski, Leandro Lezcano. Radio & TV - Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e in radio su Nettuno Bologna Uno.