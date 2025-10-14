Eurolega, Virtus in campo contro il Monaco

Bologna, 14 ottobre 2025 - Il fatto PalaDozza e la voglia di dimostrare di poter trovare continuità anche in Eurolega. Appuntamento al Madison di piazza Azzarita per la Virtus che domani sera alle 20.30 affronterà il Monaco nella quarta giornata di Eurolega. Secondo appuntamento casalingo europeo e secondo solo-out per i bianconeri con il PalaDozza che si sta dimostrando troppo piccole per il calore e il tifo bianconero. Appuntamento importante per i bianconeri contro quella che è una delle squadre più accredita del lotto di Eurolega. “Penso che Monaco sia una delle migliori squadre - conferma coach Dusko Ivanovic - Sono una formazione molto intelligente ed esperta che sa gestire in molte situazioni un eccellente sistema di uno contro uno e pick and roll. Dobbiamo inoltre tenere in considerazione la presenza nel roster di giocatori come Mike James, Nikola Mirotic e Okobo: giocatori che hanno molti punti nelle mani e un ottimo ritmo partita”. Alle parole del coach montenegrino fanno eco quelle di Nicola Akele: “Quella di domani è una bella partita. Monaco è una squadra forte che quest’estate ha avuto modo di rinforzarsi ancora di più rispetto alla precedente stagione. Dovremmo cercare di sfruttare il fattore campo e di giocare la nostra migliore pallacanestro. Stiamo ancora crescendo e abbiamo voglia di dare la nostra impronta anche in Eurolega. Contro squadre come questa fare risultato sarebbe il massimo, ma occorre dare il 100%, cercando di dettare il nostro ritmo per tutti i 40 minuti e riuscendo a controllare tutto ciò che possiamo controllare, come ad esempio riuscire a limitare le tante bocche di fuoco che hanno in squadra. Anche in difesa però sono preparati e mettono tanta energia. Sarà sicuramente un banco di prova importante per noi, per questo speriamo di portare il risultato a casa”. Unico indisponibile per il confronto Abramo Canka. Arbitri - Direzione di gara affidata a Emilio Perez, Robert Vyklicky, Uros Obrknezevic. Radio & Tv - Diretta tv su Sky Sport Uno e radio su Nettuno Bologna Uno.