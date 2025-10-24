Acquista il giornale
Eurolega, una grande Virtus strapazza il Panathinaikos

Al PalaDozza i bianconeri si impongono 92-75. Edwards 22 punti, ma il migliore è capitan Pajola

di FILIPPO MAZZONI
24 ottobre 2025
Capitan Pajola festeggia dopo la vittoria della Virtus contro il Panathinaikos (foto Schicchi)

Bologna, 24 ottobre 2025 – Una sensazionale Virtus batte anche il Panathinaikos e dopo Real Madrid e Monaco supera un’altra grande di Eurolega come i greci, imponendosi 92-75. Al PalaDozza, in Eurolega non si passa, con i bianconeri che nel clima infuocato del proprio catino fa un’altra vittima illustre e si porta ad un eccellente bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte in questo avvio europei.

Dopo la brutta sconfitta di lunedì sera con la Vanoli Cremona, la Virtus resetta e ripartire nella sesta giornata di Eurolega, con il Panathinaikos di Ergin Ataman. Confronto sentito, caldissimo e contro una squadra che ha grande talento e qualità.

Dusko Ivanovic tiene fuori per scelta tecnica Diarra (oltre al giovane Accorsi e all’infortunato Canka) e in avvio di sfida si affida a Pajola, Edwards, Jallow, Alston Jr. e Smailagic. Dall’altra parte il Panathinakos, seguito da tanti tifosi, molti anche rimasti fuori dall’impianto per mancanza di biglietto, non è al completo ma è sempre una corazzata che punta a vincerla l’Eurolega.

Primo quarto sempre sul filo dell’equilibrio, con la Virtus che attacca bene e difende ancor meglio, con un eccellente capitan Pajola a guidare la squadra. Col passare dei minuti i bianconeri prendono in mano il confronto, dominando al rimbalzo, riuscendo a contenere le palle perse, e a loro volta con una buon numero di recuperate, con tante recuperate in più.

Difesa e fisicità, mentre in attacco Smailagic è una costante, Diouf fa da contraltare, Jallow è sempre sui due lati del campo, mentre tra Edwards, un eccellente Morgan e un Super Pajola lanciano avanti la Virtus che all’intervallo è avanti sul +13.

I primi punti di Alston Jr valgono il +15, 50-35 per la Virtus, i greci iniziano pian piano a rimontare fino al -10, 52-42. La partita si fa tesa, viene fischiato fallo a Jallow, ma anche antisportivo a Nunn che alza troppo un gomito sul tedesco della Effe. Ataman protesta e gli viene fischiato 2 tecnici e quindi con l’espulsione del tecnico turco. Dalla lunetta la Virtus fa 0 su 4 non sfruttando la ghiotta occasione per allungare, ma trovando alla ripresa del gioco la tripla di Edwards.

Il PalaDozza è una bolgia e lancia la Virtus sulle ali dell’entusiasmo del pubblico bianconeri. L’attacco ha in Edwards e Morgan due giocatori a tratti immancabili, mentre è l’impegno e la determinazione a fare la differenza a favore della Virtus.

La tripla di Vildoza, al 27’ vale il 65-47. L’ultima quarto si apre con la tripla di Morgan e il +19 della Virtus e poi i bianconeri riescono a controllare ogni tentativo di rimonta del Panathinaikos guidatati da capitan Pajola, da una difesa strepitosa e da un attacco dove oltre ad Edwards, Ivanovic trova tante soluzioni alternative.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 92 - PANATHINAIKOS ATENE 75

VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 5, Edwards 22, Pajola 7, Niang 8, Smailagic 14, Taylor, Alston Jr. 4, Hackett, Morgan 15, Jallow 9, Diouf 8, Akele ne. All. Ivanovic.

PANATHINAIKOS ATENE: Shorts 15, Osman 14, Sloukas 8, Rogkavopoulos 4, Grant 5, Kouzeloglou, Nunn 19, Toliopoulos ne, Grigonis, Hernangomez, Mitoglou 4, Yurtseven 6. All. Amatan.

Arbitri: Pukl, Aliaga, Thepenier. Note: parziali 19-15, 48-35, 69-53. Tiri da due: Virtus 27/48; Panathinaikos 19/35. Tiri da tre: 9/22;4/21. Tiri liberi: 11/16; 25/28. Rimbalzi: 39; 28.

