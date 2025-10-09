Eurolega, la Virtus cade a Parigi 90-79

Parigi (Francia), 9 ottobre 2025 - Troppe palle perse e una difesa che proprio i bianconeri non riescono a registrare. La Virtus cade anche in casa del Paris battuta 90-79 dalla formazione transalpina, al termine di una sfida che salvo lo 0-3 iniziale di Smailagic ha visto i bianconeri di coach Dusko Ivanovic costretta sempre a rincorrere, complice le 26 palle perse collezionate da Pajola e compagni.

Nel terzo turno di Eurolega la Virtus dopo la vittoria con il Real Madrid e la sconfitta con Valencia è attesa dalla sfida dalla Adidas Arena con Paris. Appena 2 i precedenti tra le due squadre, che fanno riferimento alla passata stagione, con il Paris vittorioso in entrambe le sfide e che si conferma bestia nera della Virtus.

Tra i transalpini in campo gli ex M’Baye e Bako oltre all’ex Francesco Tabellini, per tanti anni coach nel settore giovanile bianconero prima di trovare fortuna a Treviso e poi da capoallenatore a Praga, Nymburk e da quest’anno Paris. Ivanovic parte con Pajola, Edwards, Jallow, Alston Jr, Smailagic. Inizia meglio Paris che si porta avanti 17-11 al 5’ dopo un break di 7-0. La Virtus rimane sempre a stretto contatto e nel finale di quarto Morgan, con 4 punti di fila torna ad impattare 24-24. La sfida in avvio di seconda frazione con un break di 11-0 per Paris che allunga fino al 35-24. La Virtus proprio non gira complice troppe palle perse e troppi errori difensivi. L’inerzia è tutta per i francesi che toccano il massimo vantaggio sul 47-33, prima che i bianconeri riescano ad accorciare le distanze sul 49-40 dell’intervallo. Nella ripresa Paris continua a controllare, allunga ancora fino al +16, con la Virtus che prova a rientrare solo nel finale di terza frazione. Nell’ultimo quarto l’inerzia rimane sempre la stessa, con troppe palle perse per i bianconeri che sprofondano sempre più fino alla sconfitta finale. Nemmeno il tempo di fare ritorno dalla Francia che la Virtus torna già in campo. Dopo il confronto di questa sera con Paris, la formazione di Ivanovic sarà infatti impegnata sabato sera alle 20 al PalaCarnera di Udine con i friulani, con la speranza che la fatica accumulata nelle gambe e nella testa di Alessandro Pajola e compagni non si faccia sentire troppo.

Il tabellino

PARIS BASKETBALL 90 VIRTUS BOLOGNA 79 PARIS BASKETBALL: Hifi 20, Cavaliere 3, Herrera 7, Ayayi 3, Dokossi 2, Faye 6, J. Morgan 2, Bako 6, M’Baye 12, Ouattara 8, Hommes 11, Willis 10. All. Tabellini. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 4, Edwards 11, Pajola 8, Niang 10, Smailagic 8, Taylor 3, Alston Jr 3, Hackett 4, M. Morgan 21, Diarra ne, Jallow 1, Diouf 6. All. Ivanovic. Arbitri: Hordov, Shemmesh, Peer. Note: parziali 24-24, 49-40, 72-60. Tiri da due: Paris 17/32 ; Virtus 17/29. Tiri da tre: 14/40; 10/29. Tiri liberi: 14/27; 15/18 . Rimbalzi: 39; 38.