Eurolega, Virtus spumeggiante a Lione: primo successo in trasferta

Vittoria ai danni dell’Asvel grazie anche a un Edwards in formato superstar con 36 punti all’attivo

di FILIPPO MAZZONI
17 ottobre 2025
La guardia americana Carsen Edwards, 27 anni, viene festeggiato dai compagni Ieri sera per lui una prova straordinaria con ben 36 punti a referto (Ciamillo)

Villeurbanne (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus passa a pieni voti l’esame di francese. Dopo il Monaco, la formazione di Dusko Ivanovic batte anche l’Asvel a domicilio e chiude nel migliore dei modi il doppio impegno di Eurolega, cancellando il passo falso della settimana scorsa a Parigi.

Guidata dal risolutore Carsen Edwards, da un eccellente Alessandro Pajola e grazie ad una ottima difesa e da una migliore propensione ai rimbalzi degli avversari, la Virtus passa all’Astroballe di Villeurbanne.

Edwards, Pajola, ma molto positive anche le prove di Jallow, Smailagic e Niang.

Coach Ivanovic prova a variare, ripresenta subito in campo Derrick Alston Jr, timida la sua prova, e lancia in quintetto Brandon Taylor.

Il sacrificato è Nicola Akele in tribuna mentre parte dalla panchina Luca Vildoza, che nonostante una situazione psicologica non facile, risponde presente durante l’arco del match.

L’inizio bianconero è tutto, manco a dirlo, firmato da Edwards che realizza 12 dei primi 17 punti bianconeri e tiene in linea di galleggiamento la Virtus.

La sfida procede sempre sul filo dell’equilibrio, massimo vantaggio del primo tempo il 13-8 per l’Asvel al 5’.

All’intervallo i francesi sono avanti di 2 con Edwards già a quota 20 sui 40 punti complessivi della Virtus.

Alla ripresa del gioco la sfida sembra passare in mano dei francesi, ma prima capitan Pajola con 2 triple, poi Smailagic tengono sempre la V Nera in scia.

L’Asvel allunga 64-58, ma tra il finale di terza frazione e inizio quarta Jallow, Smailagic e Pajola mettono a segno il parziale di 0-13, con la ciliegina sulla torta dell’ennesima tripla di Edwards per il 64-71 del 33’.

Watson prova a ricucire lo strappo, ma a dare il colpo definitivo al match, oltre alla solita di Jallow, e Niang, sono un fantastico Edwards, 36 punti record personale in carriera in Eurolega, e un Pajola che a 1’30” dalla fine infila la sua quarta tripla che spezza definitivamente il match.

Il tabellino

ASVEL VILLEURBANNE 83 

VIRTUS BOLOGNA 90

ASVEL VILLEURBANNE: Seljaas 5, Atamna, Ajinca 5, Massa 4, Jackson 9, De Colo 10, Ngouama 3, Lighty 4, Ndiaye 11, Watson 24, Vautier 2, Traore 6. All. Poupet.

VIRTUS BOLOGNA: Taylor, Edwards 36, Jallow 10, Alston Jr, Smailagic 13; Vildoza 2, Pajola 14, Morgan 3, Hackett, Niang 6, Diarra 2, Diouf 4. All. Ivanovic.

Arbitri: Radovic, Trawicki, Juras.

Note: parziali 24-21, 42-40, 64-61.

Tiri da due: Asvel 21/31; Virtus 22/29. Tiri da tre: 7/29; 11/31. Tiri liberi: 20/22; 13/15. Rimbalzi: 28; 30.

