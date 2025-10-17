Eurolega, Virtus spumeggiante a Lione: primo successo in trasferta

Villeurbanne (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus passa a pieni voti l’esame di francese. Dopo il Monaco, la formazione di Dusko Ivanovic batte anche l’Asvel a domicilio e chiude nel migliore dei modi il doppio impegno di Eurolega, cancellando il passo falso della settimana scorsa a Parigi.

Guidata dal risolutore Carsen Edwards, da un eccellente Alessandro Pajola e grazie ad una ottima difesa e da una migliore propensione ai rimbalzi degli avversari, la Virtus passa all’Astroballe di Villeurbanne.

Edwards, Pajola, ma molto positive anche le prove di Jallow, Smailagic e Niang.

Coach Ivanovic prova a variare, ripresenta subito in campo Derrick Alston Jr, timida la sua prova, e lancia in quintetto Brandon Taylor.

Il sacrificato è Nicola Akele in tribuna mentre parte dalla panchina Luca Vildoza, che nonostante una situazione psicologica non facile, risponde presente durante l’arco del match.

L’inizio bianconero è tutto, manco a dirlo, firmato da Edwards che realizza 12 dei primi 17 punti bianconeri e tiene in linea di galleggiamento la Virtus.

La sfida procede sempre sul filo dell’equilibrio, massimo vantaggio del primo tempo il 13-8 per l’Asvel al 5’.

All’intervallo i francesi sono avanti di 2 con Edwards già a quota 20 sui 40 punti complessivi della Virtus.

Alla ripresa del gioco la sfida sembra passare in mano dei francesi, ma prima capitan Pajola con 2 triple, poi Smailagic tengono sempre la V Nera in scia.

L’Asvel allunga 64-58, ma tra il finale di terza frazione e inizio quarta Jallow, Smailagic e Pajola mettono a segno il parziale di 0-13, con la ciliegina sulla torta dell’ennesima tripla di Edwards per il 64-71 del 33’.

Watson prova a ricucire lo strappo, ma a dare il colpo definitivo al match, oltre alla solita di Jallow, e Niang, sono un fantastico Edwards, 36 punti record personale in carriera in Eurolega, e un Pajola che a 1’30” dalla fine infila la sua quarta tripla che spezza definitivamente il match.

Il tabellino

ASVEL VILLEURBANNE 83

VIRTUS BOLOGNA 90

ASVEL VILLEURBANNE: Seljaas 5, Atamna, Ajinca 5, Massa 4, Jackson 9, De Colo 10, Ngouama 3, Lighty 4, Ndiaye 11, Watson 24, Vautier 2, Traore 6. All. Poupet.

VIRTUS BOLOGNA: Taylor, Edwards 36, Jallow 10, Alston Jr, Smailagic 13; Vildoza 2, Pajola 14, Morgan 3, Hackett, Niang 6, Diarra 2, Diouf 4. All. Ivanovic.

Arbitri: Radovic, Trawicki, Juras.

Note: parziali 24-21, 42-40, 64-61.

Tiri da due: Asvel 21/31; Virtus 22/29. Tiri da tre: 7/29; 11/31. Tiri liberi: 20/22; 13/15. Rimbalzi: 28; 30.