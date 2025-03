Fattore Beli Vuole rialzare la Virtus con Trento

La Virtus volta pagina e prova a ripartire dal primo tempo di Istanbul. Lasciata alle spalle la sfida con l’Efes dell’ex Luca Banchi, la formazione diretta da Dusko Ivanovic si sta concentrando sul fondamentale confronto di domani con Trento. Tornate ieri pomeriggio dal Bosforo, oggi le V Nere sono attese dalla seduta di rifinitura in vista del confronto della Segafredo Arena. Torna a piena disposizione capitan Marco Belinelli a cui Ivanovic aveva concesso un turno di riposo, mentre sono da valute le condizioni di Rayjon Tucker che per altro, con Clyburn unico indisponibile, sarebbe il settimo straniero della Virtus.

Vista la regola del 6+6 del campionato, il giocatore lasciato fuori nella sfida di domani con Trento potrebbe essere, se non fosse al massimo della condizione, proprio Tucker. Sotto la lente di osservazione per altro ci sono anche un Grazulis in chiara involuzione e un Holiday che ancora non riesce a carburare. Dubbi ma anche certezze.

La prova offerta nel primo tempo della sfida con l’Efes è stata di buona qualità, così come le prestazioni del guerriero georgiano Toko Shengelia, con un positivo apporto di Matt Morgan e di "capitan futuro" Alessandro Pajola. La Virtus in previsione della sfida di domani con Trento deve ripartire proprio da quello che di buono ha fatto a Istanbul e dallo spirito che la squadra ha messo in campo per primi 20’, prima che motivazioni e fattore campo non hanno definitivamente girato il confronto a favore dell’Efes.

La sfida di domani con Trento rappresenta un punto fondamentale nel percorso di questa stagione bianconera. Una vittoria infatti permetterebbe ai bianconeri di staccare in classifica la squadra che definire rivelazione di questa prima parte di stagione è fin troppo riduttivo. Paolo Galbiati ha portato Trento al primo posto in classifica e l’ha guidata alla conquista del suo primo storico trofeo, la Coppa Italia, alzata da capitan Forray alla Inalpi Arena di Torino il 16 febbraio. Virtù che domani alla Segafredo Arena proverà anche a ribaltare il -8 dell’andata, dopo l’87-79 del 22 dicembre scorso.

Martedì alle 17.30 invece è in programma l’inaugurazione dello Shop Adidas a Casa Virtus, in via dell’Arcoveggio. Alla presenza di alcuni giocatori della prima squadra, verrà svelata anche la divisa ufficiale da gioco in occasione dell’anniversario dei 25 anni di EuroLeague. Tornando al campionato, oggi intanto si gioca il resto della 21^giornata di serie A che si chiude domani con il bug match della Segafredo Arena. Tra le sfide in programma la trasferta sul campo di Pistoia di Brescia che condivide, con Trento e Virtus la testa della classifica.

Le altre gare: Cremona-Napoli (giocata ieri), Sassari-Venezia, Tortona-Varese, Pistoia-Brescia, Milano-Treviso, Reggio Emilia-Trapani, Trieste-Scafati.

La classifica: Brescia, Trento e Virtus 30, Trapani 28, Milano e Reggio Emilia 26, Trieste 24, Tortona 22, Venezia 20, Treviso 16, Sassari 14, Scafati e Varese 12, Pistoia, Cremona e Napoli 10.