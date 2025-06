Febbre tricolore: si respira tanto rinnovato entusiasmo nel popolo bianconero. Abbonamenti, il via a inizio luglio

Va di fretta la Virtus. Mandato in archivio il campionato, con la conquista dello scudetto numero 17, la V nera guarda avanti e comincia a pensare alla prossima stagione e alla campagna abbonamenti, la cui apertura è fissata nei primi giorni di luglio.

Nella prima fase, diciamo i primi due mesi, Pajola e compagni torneranno a giocare al PalaDozza, in attesa che sia pronta, come ogni stagione, la Segafredo Arena. I vertici societari sono già al lavoro per ottenere le maggiori agevolazioni possibili nei due campionati. Detto che sarà impossibile giocare sempre in trasferta per due mesi, la Virtus cercherà di interagire soprattutto con l’Eurolega. Cercando di giocare in viaggio, nei primi tempi, evitando magari match di cartello interni con le formazioni più blasonate.

Per ora tutto top secret sulla campagna abbonamenti, anche se forse, l’assist più bello e immediato, è stato servito da Nicola Akele, durante la festa di mercoledì a Casa Virtus. L’ala azzurra, una volta salita sul pullman bianconero, ha lanciato lo slogan: "Rifacciamolo". Per dare la carica ai tifosi bianconeri, l’esortazione che dà più carica.