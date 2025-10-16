Festa Andrea Costa. La forza della difesa. Altro sigillo in corsa

ANDREA COSTA 71 QUARRATA 58

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. All. Dalmonte. CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All Tonfoni. Arbitri: Terranova, Paglialunga e De Angelis. Note: parziali 18-17; 37-32; 55-42. Tiri da due: 19/37; 18/29. Tiri da tre: 6/21; 5/26. Tiri liberi: 15/21; 7/9. Rimbalzi: 36; 34.

Fa ancora festa l’Up Andrea Costa. Dopo quella con la Virtus Imola, ecco la vittoria sulla giovane Quarrata (priva di De Gregori), portata a casa sulla falsariga del derby, con efficacia in difesa e aspettando il momento giusto per scavare il solco decisivo nell’ultimo quarto. Merito anche di una panchina efficiente grazie alle prove di Tamani e Moffa. Difesa alta e controllo dei rimbalzi per l’Andrea Costa che inizialmente raccoglie meno di quanto meriterebbe (10-7 al 5’) con Quarrata pronta a colpire. Tamani si muove bene sotto, ma alla lunga l’Up perde incisività e l’ex Calabrese accorcia (15-14 al 9’) nel momento migliore per i toscani. Le rotazioni premiano Dalmonte e nel secondo quarto ecco il 9-0 frutto della panca che vale la doppia cifra di gap sul 27-17.

Quarrata prova a dare fastidio all’Andrea Costa trovando la replica di Kupstas a rispedirla indietro, ma nel finale un’Up a tre lunghi (Raucci, Gatto e Filippini) non riesce ad allungare all’intervallo e Angelucci tiene viva la Dany. Imola alza l’aggressività dopo la pausa lunga per togliersi di dosso gli ospiti e la loro zona. La tripla di Sanguinetti fissa il 44-33 al 24’, poi tocca a Moffa dire la sua contro l’ennesima replica di Quarrata, con l’Up che prova a giocare con astuzia e allunga a ridosso dell’ultima pausa.

L’Up vorrebbe chiuderla, regge alla sfuriata di Quarrata che prova l’ultimo tentativo di rimonta, spento dalle giocate di Moffa, dell’ottimo Tamani e del solito Sanguinetti, così sul 68-48 al 37’ può partire la festa biancorossa, salutata anche dall’ex capitano Nunzio Corcelli in tribuna al PalaRuggi.