Festa Andrea Costa. La forza della difesa. Altro sigillo in corsa

Dopo il netto successo nel derby, l’Up batte anche Quarrata

di LUCA MONDUZZI
16 ottobre 2025
ANDREA COSTA 71 QUARRATA 58

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. All. Dalmonte. CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All Tonfoni. Arbitri: Terranova, Paglialunga e De Angelis. Note: parziali 18-17; 37-32; 55-42. Tiri da due: 19/37; 18/29. Tiri da tre: 6/21; 5/26. Tiri liberi: 15/21; 7/9. Rimbalzi: 36; 34.

Fa ancora festa l’Up Andrea Costa. Dopo quella con la Virtus Imola, ecco la vittoria sulla giovane Quarrata (priva di De Gregori), portata a casa sulla falsariga del derby, con efficacia in difesa e aspettando il momento giusto per scavare il solco decisivo nell’ultimo quarto. Merito anche di una panchina efficiente grazie alle prove di Tamani e Moffa. Difesa alta e controllo dei rimbalzi per l’Andrea Costa che inizialmente raccoglie meno di quanto meriterebbe (10-7 al 5’) con Quarrata pronta a colpire. Tamani si muove bene sotto, ma alla lunga l’Up perde incisività e l’ex Calabrese accorcia (15-14 al 9’) nel momento migliore per i toscani. Le rotazioni premiano Dalmonte e nel secondo quarto ecco il 9-0 frutto della panca che vale la doppia cifra di gap sul 27-17.

Quarrata prova a dare fastidio all’Andrea Costa trovando la replica di Kupstas a rispedirla indietro, ma nel finale un’Up a tre lunghi (Raucci, Gatto e Filippini) non riesce ad allungare all’intervallo e Angelucci tiene viva la Dany. Imola alza l’aggressività dopo la pausa lunga per togliersi di dosso gli ospiti e la loro zona. La tripla di Sanguinetti fissa il 44-33 al 24’, poi tocca a Moffa dire la sua contro l’ennesima replica di Quarrata, con l’Up che prova a giocare con astuzia e allunga a ridosso dell’ultima pausa.

L’Up vorrebbe chiuderla, regge alla sfuriata di Quarrata che prova l’ultimo tentativo di rimonta, spento dalle giocate di Moffa, dell’ottimo Tamani e del solito Sanguinetti, così sul 68-48 al 37’ può partire la festa biancorossa, salutata anche dall’ex capitano Nunzio Corcelli in tribuna al PalaRuggi.

© Riproduzione riservata

