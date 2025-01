Final eight di Coppa Italia: tutto il programma. V Nera-Olimpia, il 12 febbraio a Torino

La Lega Basket ha diramato il calendario della final eight di Coppa Italia che si disputerà a Torino. Si parte il 12 febbraio Brescia-Tortona (ore 18) e a seguire Virtus-Milano (ore 20,45). Il giorno successivo le ostilità saranno aperte dalla partita tra Trento e Reggio Emilia (ore 18), mentre nel secondo incontro Trapani se la vedrà con Trieste, in un derby tra neopromosse. Sabato le semifinali con le vincenti di mercoledì che si affronteranno alle 18, mentre alle 20,45 toccherà alle due che hanno avuto la meglio nei quarti di giovedì. Domenica la palla due della finale è prevista per le 17,15. Tutti gli incontri saranno trasmessi su Dmax, con la finale che avrà spazio anche sulla Nove.