Finale scudetto, la Virtus si impone in rimonta e batte Brescia in gara1: straordinario Shengelia

Bologna, 12 giugno 2025 - Uno straordinario Toko Shengelia guida la Virtus alla vittoria in gara 1 di finale scudetto battendo 90-87 Brescia. La prova strepitosa del georgiano ha dato la carica ad una Virtus che è uscita alla distanza, grazie ai punti di Morgan, all’efficacia finale di Cordinier e alla positiva prova di squadra. Virtus che trova buone percentuali da 2, fatica, come al solito, dalla lunga distanza (1/4 all’intervallo e poi 4/14 a fine match), ma soprattutto ribalta dopo un primo tempo in affanno (12-17 al 20’) ribalta la battaglia ai rimbalzi vincendola 30-25. Nella ripresa la partenza a razzo di Brescia sembra stordire una Virtus finita anche a -10, poi la formazione bianconera rialza la testa e risale la china, con la Virtus che inizia ad essere più incisiva sottocanestro e al rimbalzo offensivo da cui arrivano seconde e terze possibilità che la Virtus converte in punti pesanti. Tra meno di 48 ore, sabato si torna in campo per gara 2, sempre alle 20.30 alla Segafredo Arena. Virtus ancora senza Clyburn e Polonara, Brescia invece al completo. Poeta si affida al suo quintetto con Nikola Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour e Bilan, dall’altra parte Dusko Ivanovic conferma Taylor a fianco di Hackett e Cordinier, Shengelia e Zizic. Clima caldissimo alla Segafredo Arena, sold out con quasi 10mila spettatori presenti. In campo la sfida è fin da subito equilibrata, con Ndour e Bilan da una parte Shengelia e Zizic dall’altra a guidare le danze. E’ proprio il guerriero georgiano provare a dare la prima spallata al match con 12 punti già nel primo quarto, ma Brescia al primo stop è avanti di misura 20-23. Il primo canestro dalla lunga distanza della Virtus (fino a quel momento 0/2) arriva con Pajola ad inizio seconda frazione di gioco, mentre dall’altra parte Ndour continua ad essere una sentenza dalla media distanza. Brescia prende un margine di vantaggio di +8 sul 27-35, ribattendo colpo su colpo ai tentativi di riavvicinamento dei bianconeri che però con un grande Shengelia con 6 punti di fila (e il georgiano a quota 21! all’intervallo) impattano sul 40-40 a 1’27” dalla intervallo. Nel finale Brescia torna ad allungare con la tripla a fil di sirena di Rivers che fissa il punteggio del primo tempo sul 41-45. Lo 0-6 di inizio ripresa lancia Brescia avanti di 10, 41-51 massimo vantaggio del confronto. Zizic tiene a galla l’attacco bianconero, con Ivanovic che continua a ruotare i suoi quintetti. E’ il momento di Morgan, con la Virtus che tira fuori il carattere per rimanere agganciata al match. Brescia perde nel finale di terza frazione di gioco Ndour infortunatosi, ma tiene la testa. La tripla di Morgan (la seconda della partita) riaccende l’entusiasmo della Segafredo Arena, e manco a dirlo è il solito Shengelia a sancire il controsorpasso bianconero sul 68-67 al 31’. La sfida è bellissima, un continuo botta e risposta davvero emozionante. Al 35’ è perfetto equilibrio sul 76-76. Inizia una sorta di supplementare. La tripla di Pajola per l’81-76 sembra stappare la partita, ma Bilan non si arrende e Burnell ribalta sul 81-82 al 38’. Morgan mette la tripla del 84-82. Al 39’ è ancora +1 Virtus sul 86-85. Cordinier non sbaglia dalla lunetta, Ivanovic risponde. Pajola sbaglia la tripla della vittoria ma ancora il francese prende un rimbalzo di importanza capitale e dalla lunetta Morgan fa 2 su 2 per il 90-87. Con 8.1” sul cronometro Brescia non riesce nemmeno a tirare, con la Virtus he finisce con Cordinier palla in mano. Adesso resettare e ripartire, sabato si torna già in campo per gara 2.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 90 GERMANI BRESCIA 87 SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 2, Hackett 4, Cordinier 6, Shengelia 29, Zizic 9; Akele 2, Diouf 9; Pajola 6, Morgan 19, Belinelli 4, Accorsi ne. All. Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Ivanovic 5, Della Valle 9, Rivers 15, Ndour 12, Bilan 16; Burnell 14, Dowe 10, Cournooh 3, Mobio 3, Ferrero, Tonelli ne, Pollini ne. All. Poeta. Arbitri: Attard, Bartoli, Grigioni. Note: parziali 20-23, 41-45, 63-67. Tiri da due: Virtus 27/43; Brescia 18/30. Tiri da tre: 4/14; 13/31. Tiri liberi: 24/26; 12/16. Rimbalzi: 30; 25.