Fortitudo Bologna, al PalaDozza arriva Torino

Bologna 27 ottobre 2025 - Giusto una domenica con un allenamento di defaticamento e poi si torna in campo. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Fortitudo che dopo Verona, domani sera alle 20.30 torna in campo al PalaDozza per affrontare, nell’ottava giornata di serie A2, la Reale Mutua Torino.

La Fortitudo torna in campo a 72 ore dalla sfida con Verona come conferma lo stesso coach biancoblù Attilio Caja. “Si torna subito in campo dal dispendioso match giocato sabato con Verona. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una grande difesa tecnica, bravi ad interpretare la partita, poi ci vuole il cuore per andare oltre la fatica, ma malgrado la stanchezza siamo stati sempre lucidi. Non grandi numeri in attacco, ma sappiamo che con la difesa si può fare molto bene: i ragazzi hanno reagito alla prova di Cremona, ed i nostri tifosi si meritano questo atteggiamento e queste vittorie. Gli infortuni? Si alza la fisicità, il basket è più agonistico, ci può stare. In A2 ci sono tante partite ravvicinate, servirebbero organici più importanti, ma diventerebbe impegnativo. Infortuni di 15-20 giorni sono fisiologici, noi siamo partiti con un crociato (Benvenuti, ndr), con un altro giocatore fermo da due mesi (Anumba, ndr) e, recentemente, i problemi di Mazzola e Imbrò. Hanno tutti voglia di rientrare, poi tra rientrare ed essere pronti ce ne passa”. Assenti Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola, la Effe recupera Matteo Imbrò, anche se le condizioni sono da valutare alla vigilia del match. A Presentare la sfida per Torino è invece l’assistente allenatore Flavio Bottiroli. “Ci aspetta una partita estremamente difficile, su uno dei campi più caldi del basket italiano. Non dobbiamo farci ingannare da eventuali assenze: la Fortitudo ha un roster di altissimo livello, con esperienza e talento in ogni ruolo. Fanno della difesa il loro punto di forza: noi dovremo restare lucidi, non cadere nelle loro trappole e imporre il nostro ritmo fatto di energia, intensità e velocità. Servirà una partita di grande concentrazione per 40 minuti. In un ambiente così, non puoi pensare che la partita sia mai finita prima della sirena”.

Indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il suo percorso riabilitativo dopo l'intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ex della sfida Marco Cusin e Davide Bruttini.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Boscolo Nale, Cassinadri, Bartolini. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.