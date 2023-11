Giovedi’ in casa real. Oggi tutti al lavoro. C’è il nodo Lundberg

Dopo la sconfitta di Cremona ieri la Virtus ha riposato, mentre da oggi inizierà a preparare l’impegno di giovedì a Madrid. In attesa che rientri Achille Polonara la società sta cercando di risolvere l’unico nodo che si porta dietro dall’estate. La V nera vorrebbe rinnovare Iffe Lundberg spalmando il suo oneroso contratto su più anni, ma l’esterno danese non sembra molto propenso ad intraprendere questa direzione. I regolamenti di Eurolega non consentono scambi di giocatori tra i club che la compongono fino alla fine del girone d’andata: situazione congelata.