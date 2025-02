I due azzurri scaldano il clima per la partitissima dell’Inalpi Arena. Pajola: "Daremo tutto con Milano». Polonara: "Carichi dopo Tortona»

Carica, decisa a vendere cara la pelle, e vogliosa di regalare ai propri tifosi una serata speciale. E’ una Virtus dopo Tortona rinfrancata nel morale e nella classifica del campionato, quella che stasera scenderà in campo alla Inalpi Arena di Torino nel quarto di finale di Coppa Italia contro i rivali di sempre dell’Armani Milano.

A suonare la carica in casa bianconera sono stati in questi giorni Alessandro Pajola e Achille Polonara. "Siamo reduci da una settimana dove abbiamo giocato 3 partite in altrettanti giorni, un doppio turno di EuroLeague e una trasferta non semplice a Tortona – sottolinea Pajola, sempre più pilastro dei bianconeri –. La squadra è carica e vogliamo approcciare il match con Milano nel migliore dei modi cercando di fare bene". Il playmaker sottolinea la sfida con l’Armani e carica la squadra. "Nonostante gli infortuni, Milano si trova in un ottimo periodo di forma, la loro arma principale è sicuramente la fisicità e possono contare su un roster profondo e questo permette loro di trovare in ogni partita un protagonista diverso. Noi dovremo essere bravi a difendere 5 contro 5, aiutarci gli uni con gli altri per difendere di squadra e non uno contro uno. L’Armani ha tiratori di talento che sanno essere molto pericolosi, proprio per questo dovremo essere bravi fin dall’inizio e cercare di essere per tutti i 40 minuti".

Alle parole di ’Capitan Futuro’ Paiola hanno fatto eco quelle, rilasciate da Achille Polonara, intervistato da Nettuno Bologna Uno. "La vittoria a Tortona ci ha dato grande fiducia, abbiamo fatto una buona prova collettiva dove ognuno ha portato il proprio contributo – conferma Polonara –. Abbiamo giocato di squadra sia in attacco che in difesa e ci siamo preparati bene per la Coppa Italia. Con Tortona ovviamente ci tenevamo a vincere dopo le due sconfitte in EuroLeague e lo abbiamo fatto, abbiamo risposto bene sul campo e ora siamo belli carichi". Una Virtus volitiva, decisa, "carica".

"A prescindere da chi si ha di fronte, che sia Milano o una squadra non di Euroleague, ogni partita di Coppa Italia è tosta, si tratta di gare secche dove ogni possesso conta, ogni azione è importantissima e la squadra più concentrata e che commette meno errori riesce a passare il turno – continua l’ala bianconera – dobbiamo cercare di affrontare la sfida con MIlano con la massima concentrazione, consapevoli del fatto che l’Armani è in un ottimo momento, ma sono convinto che dopo la partita con Tortona anche noi abbiamo preso fiducia".

Filippo Mazzoni