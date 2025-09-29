Il bomber Edwards si è già preso la Virtus. Pajola è un leader, resta il problema rimbalzi

Archiviata senza troppi contraccolpi la pratica Supercoppa, la Virtus guarda avanti. E non deve nemmeno guardare troppo in là perché domani sarà già Eurolega. E allora, prima di pensare all’immediato futuro, rivediamo un attimo quello che è accaduto all’Unipol Forum.

La Virtus, per esempio, sembra aver trovato quello che cercava da tempo. Cioè il giocatore in grado di costruirsi il tiro anche in condizioni disperate. Un elemento che, soprattutto, non sbagli quelle conclusioni.

Un po’ quelle che era stato, due stagioni or sono, Iffe Lundberg quando la Virtus, un po’ a sorpresa, ma con pieno merito, si era ritagliata un ruolo da protagonista in Eurolega.

Quell’uomo, è chiaro, è Carsen Edwards. Che magari non ha trasformato in oro ogni pallone. Ma ha messo i canestri più importanti – l’ultima tripla in altri momenti avrebbe chiuso il match – e l’ha fatto caricandosi i compagni sulle spalle. Accettando l’etichetta di leader offensivo, attaccando senza paura.

Non solo Edwards, però, perché Jallow non ha affatto sfigurato contro il cliente peggiore, Shavon Shields. E Niang, sciocchezza finale a parte – ci sta in un ragazzo di 21 anni, la crescita passa anche da questi frangenti – ha proseguito l’estate magica. Siamo già in autunno, ma Saliou non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non a caso ha già avuto un minutaggio corposo. E considerando che Ivanovic è uno che non regala nulla...

Poi ci sono una serie di situazioni da sistemare. Nulla di drammatico. Anzi, sarebbe strano il contrario. La Virtus è una squadra che ha cambiato volto – otto giocatori nuovi – e filosofia.

Ci vuole tempo. E solo attraverso il lavoro in palestra si possono colmare alcune lacune. In difesa, per esempio, Smailagic può e deve dare di più, anche se tecnicamente è più portato ad attaccare.

Ivanovic, poi, dovrà trovare una soluzione per ovviare al gap emerso con Milano alla voce rimbalzi. Mentre solo lavorando in palestra si può migliorare la percentuale nei tiri liberi.

I liberi sono sempre importanti. A maggior ragione in un gara punto a punto come è stata quella con Milano.

Ed è da rivedere, ovviamente, Luca Vildoza, apparso spaesato e pure con la difficoltà di mantenere l’equilibrio (l’umidità del Forum, un problema di scarpe?). Ma Dusko lo conosce bene e l’argentino, sul quale giura anche Andres Pelussi, non può essere un problema.

Tra i tanti complimenti incassati, a proposito di difesa, sono arrivate, a più di un dirigente bianconero, da uno che di difesa se ne intende.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto – 196 centimetri e un passato anche nel basket a Cuneo (la terra di Alessandro Abbio, tanto per restare a un bianconero) – si è complimentato per il gioco, per i giovani e per il loro atletismo.

Atletismo che servirà domani, al debutto in Eurolega, contro il Real Madrid. La prima notizia, da questo punto di vista, è positiva: l’impianto di Piazza Azzarita è già tutto esaurito.

Poi, tornerà il momento per le scelte. Nicola Akele è ancora out per un problema alla caviglia. Brandon Taylor, invece, che ha recuperato, è disponibile. Così come disponibile è Aliou Diarra. Anche se il maliano è uno degli ultimi arrivati ed è difficile che, almeno ora, Ivanovic si privi di altri elementi.