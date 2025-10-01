Il coach: "Abbiamo alzato ritmo e intensità». Euforico il presidente: "Siamo una squadra forte». Ivanovic: "Una grande vittoria». Zanetti: "Abbiamo tifosi fantastici»

Il tripudio del pubblico, la gioia dei giocatori in campo e quella del presidente Massimo Zanetti che ha assistito al confronto dei suoi ragazzi in prima fila esultando, con tutto il popolo bianconero, per la vittoria sul Real Madrid.

"Abbiamo una squadra forte, con tanti elementi forti e intercambiabili – conferma il numero uno bianconero – Ivanovic è stato bravissimo ad amalgamare i ragazzi. Anche con Milano, dove siamo stati raggiunti nel finale di partita e poi abbiamo ceduto al supplementare, avevamo visto un bella Virtus. Il pubblico urla “vi vogliamo così alla squadra”? Io voglio dire che abbiamo dei tifosi fantastici, che hanno fatto sentire tutto il proprio calore".

Soddisfatto, ma di poche parole coach Dusko Ivanovic.

"Era il nostro esordio ed è stata una grande vittoria. Abbiamo iniziato in maniera un po’ soft per i primi 7’, poi abbiamo alzato il ritmo e l’intensità e alla fine abbiamo centrato una vittoria davvero importante per noi".

Tra i migliori in campo Saliou Niang: "E’ stata una grande serata. All’inizio ero un po’ nervoso, sono molto contento di come è andata. Questa vittoria adesso deve spingerci a continuare a fare quello che stiamo preparando. Sfida vinta due volte? Abbiamo sofferto molto ma, come ci ha detto coach Ivanovic siamo stati li con la testa, ci abbiamo creduto ed è arrivato questa vittoria. Venerdì di nuovo in campo con Valencia? Cercheremo di prepararci nel migliore dei modi. La mia schiacciata del 68-61? Eh sì in effetti ha fatto esplodere il PalaDozza, ho visto l’area libera e sono andato fino in fondo".

Ieri infine Luca Banchi, ex tecnico bianconero, è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale italiana.

