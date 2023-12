Il coach. Banchi: "Preparati per essere al top»

Per la trasferta di oggi a Baskonia Luca Banchi recupera Pajola, ma dovrà ancora fare i conti con l’assenza di Mickey. "Troveremo un avversario che sta vivendo un momento di forma straordinario – spiega il tecnico della Virtus – basti pensare che, dall’arrivo in panchina di coach Ivanovic, sono riusciti a collezionare bene sette vittorie nelle ultime otto gare, proponendo un basket molto aggressivo e spettacolare, portato all’ennesima potenza nelle gare casalinghe dove le qualità balistiche dei loro esterni e l’atletismo dei loro lunghi trovano esaltazione. Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente".

Le altre partite. Oggi: Stella Rossa-Alba Berlino, Kaunas-Partizan, Maccabi-Efes, Real Madrid-Bayern Monaco. Domani: Fenerbahce-Monaco, Olympiacos-Valencia, Barcellona-Milano.

Classifica: Real Madrid 24; Barcellona 20; Virtus 18; Monaco e Baskonia 16; Partizan, Olympiacos, Valencia, Maccabi e Efes 14; Panathinaikos, Fenerbahce e Bayern 12; Kaunas 19; Stella Rossa e Milano 8; Villeurbanne e Alba Berlino 4.