Il coach: "La sconfitta con Cremona? Il mio gruppo dà sempre il massimo anche in allenamento». Ivanovic adesso è soddisfatto: "Grande qualità da parte di tutti»

Soddisfatto per la vittoria, ma ancora di più per l’atteggiamento della squadra coach Dusko Ivanovic conferma gli ottimi segnali dati dalla Virtus.

"Abbiamo giocato bene per 40 minuti, c’è stata qualità da parte di tutti, anche da chi finora aveva avuto meno spazio. Siamo andati meglio nel secondo tempo, ma ogni giocatore ha dato il cento per cento. La sconfitta di Cremona è servita da lezione? Credo i miei giocatori cerchino sempre di dare il massimo in allenamento e in partita".

Tra i protagonisti Matt Morgan. "Dovevamo giocare duri, con intensità lo abbiamo fatto, centrando così la vittoria. L’atmosfera qui del PalaDozza? Il miglior ambiente dove abbia mai giocato, mi piace tantissimo; amo i nostri tifosi, ci danno forza".

Ottima prova anche per Derrick Alston Junior. "Mi era stato chiesto più intensità e aggressività, i compagni mi hanno cercato e ho risposto. La mentalità è importante adesso abbiamo centrato la seconda vittoria consecutiva. Il PalaDozza? Il E’ fantastico giocare al Mini Madison Square Garden, il nostro pubblico da tanta energia".

Dopo la partita di ieri con Sassari, oggi la Virtus volerà a Kaunas dove domani sarà impegnata con lo Zalgiris nella settima gara di Eurolega. Dalla Lituania mercoledì la squadra partirà poi per Monaco di Baviera dove giovedì affronterà il Bayern. Venerdì la squadra, direttamente dalla Germania, si sposterà a Trento dove sabato è attesa dalla Dolomiti, quarto confronto in una settimana per i bianconeri prima del ritorno sabato in nottata, in città.