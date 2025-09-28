Il coach: "Qualche errore di troppo. Guardiamo avanti». Ivanovic minimizza: "Dobbiamo migliorare»

Alti e bassi per una Virtus che cede a Milano nel primo derby d’Italia. Tanto lavoro da fare per coach Dusko Ivanovic che analizza così la sfida.

"Partita molto tosta per la nostra prima uscita ufficiale. Il basket si gioca per 40’ e oltre, andiamo avanti e guardiamo ai prossimi appuntamenti che ci attendono a cominciare dai confronti di Eurolega. Edwards? L’anno scorso è stato il miglior marcatore di Eurolega è un giocatore importante per noi, un leader. Non è ancora pronto ma siamo sicuri che presto lo sarà".

Virtus che in difesa è stata positiva. "Buona difesa, dobbiamo ma possiamo e dobbiamo migliorare abbiamo fatto qualche errore di troppo. Niang? Per noi è uno dei migliori giovani d’Europa ha grandi margini di miglioramento siamo molto fiduciosi".

Nell’intervallo è stato il momento, toccante della celebrazione di Marco Belinelli a cui l’amico ed ex compagno Andrea Bargagni, ha consegnato il premio alla carriera. Attorniato da amici e parenti Beli, commosso, ha salutato l’Unipol Forum con poche ma sentitissime parole.

"Grazie a tutti è stato un bellissimo viaggio. Un grande ringraziamento va alla mia famiglia, ai miei amici e tutti voi, grazie ancora".

Nel prepartita il campione di San Giovanni in Persiceto aveva parlato a Sky, di cui sarà, così come in Virtus, ambassador.

"Sono contento ed emozionato della nuova esperienza che mi attende con Sky e con la Virtus – sottolinea Belinelli –. In bianconero sono quasi più impegnato adesso di quando giocavo. Zanetti mi voleva, abbiamo raggiunto un accordo importante, cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza. Niang? Ragazzo molto interessante, ha voglia e volontà di crescere, è nel posto giusto per farlo davanti ad un grande pubblico come è quello della Virtus, diamogli tempo".