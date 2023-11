Il gesto del coach che ha accompagnato Messina all’ingresso. "Ho grande stima per lui». Zanetti: "Mi sono emozionato». Banchi: "Un privilegio allenare qui»

Entusiamo Virtus, sesto successo in Eurolega, prestazione sontuosa e il derby d’Italia vinto. Entusiasta per il successo il presidente Massimo Zanetti. "E’ stata una bella partita. Grande Shengelia, mi sono emozionato a vedere la prestazione di Lundberg. Adesso siamo 6 vittorie in 8 partite, siamo contenti. Il pubblico? E’ sicuramente il più appassionato d’Italia e lo ha dimostrato".

Tra i protagonisti Daniel Hackett, che ha chiuso con 10 punti e 7 assist. "Era importante vincere davanti al nostro pubblico. Eravamo in emergenza, Abass ha fatto un grande lavoro, Lundberg è stato eccellente, sono molto contento per lui".

Sull’altra parte della barricata L’ex Ettore Messina parla dei demeriti di Milano, ma soprattutto sottolinea come l’atteggiamento cavalleresco di Banchi che lo ha aspettato per entrare in campo insieme. "Mi ha fatto piacere che mi abbia atteso per entrare in campo insieme è stato un bel gesto. Passando alla partita, prendiamo vantaggi, ma poi li gettiamo via. E’ la sesta partita che perdiamo così, dobbiamo tornare in palestra e lavorare".

Poi a prendere la parola è Luca Banchi. "L’ingresso con Messina? E’ un atto dovuto, ho grande stima e ammirazione per lui. Io sono qui da poco, se non conoscessi la storia non potei proiettare la squadra nel futuro. Qui c’è stato Djordjevic, Scariolo, ma qui penso soprattutto a Peterson, Porelli, Bucci, Messina. E’ un privilegio passare una serata speciale come questa. Dobric? E’ stato bravissimo. Le assenze? Nei momenti di emergenza diamo fondo alla creatività. Il basket è uno sport emozionale con Milano non serviva spingere nessun tasto se non dar fiducia ai ragazzi". Poi l’analisi il coach grossetano analizza la sfida. "Bello giocare e bello allenare sfide così. Abbiamo vinto contro una grande squadra, è stata una notte speciale per noi, la squadra ha fatto una grande prestazione, non avremmo potuto competere se tutti non avessero giocato con sacrificio, aggressività e pressione sulla palla".