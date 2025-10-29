Il malumore del tecnico: "Una grande differenza». E domani la squadra gioca a Monaco. Ivanovic: "Arrivati a un passo, poi abbiamo mollato senza reagire»

KAUNAS (Lituania)Di poche parole, quasi impietoso, il giudizio di Dusko Ivanovic, che ora avrà un giorno per rianimare un gruppo che domani giocherà a Monaco, contro il Bayern, partita che sarà speciale soprattutto per Carsen Edwards."La partita si è decisa all’inizio e alla fine – commenta il tecnico montenegrino –, le parti più importanti. Ha fatto la differenza l’energia, come ha iniziato lo Zalgiris e come abbiamo iniziato noi. C’è stata una grande differenza, loro hanno preso vantaggio, poi noi siamo tornati a -4, ma in un momento abbiamo mollato e non abbiamo combattuto fino alla fine".

Quella di Kaunas è stata la prima di cinque trasferte consecutive. Quasi una Virtus squadra da viaggio, come accade nella Nba. Domani, come sottolineato, la trasferta a Monaco, poi, sabato sera, senza rientrare a Bologna, il confronto con Trento. Ancora serie A, martedì prossimo, a Varese. Poi la chiusura di questo lungo tour due giorni più tardi, a Vitoria.

Il direttore generale bianconero, Paolo Ronci, nel contesto di Sport Club (E’ Tv), ha spiegato come la Virtus stia cercando di allungare i contratti con capitan Pajola e Momo Diouf, in scadenza il 30 giugno. "Sicuramente ci proveremo. Sono due ragazzi molto importanti, è inutile spendere parole per Pajola, è il nostro capitano. Anche Diouf ha fatto una crescita velocissima, grazie anche alla Virtus. Ci proveremo, poi è chiaro che più giocano bene e più possono avere l’interesse di altre squadre. Dipenderà da noi, ma anche da loro".