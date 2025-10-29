Il malumore del tecnico: "Una grande differenza». E domani la squadra gioca a Monaco. Ivanovic: "Arrivati a un passo, poi abbiamo mollato senza reagire»
KAUNAS (Lituania) Di poche parole, quasi impietoso, il giudizio di Dusko Ivanovic, che ora avrà un giorno per rianimare un gruppo...
KAUNAS (Lituania)Di poche parole, quasi impietoso, il giudizio di Dusko Ivanovic, che ora avrà un giorno per rianimare un gruppo che domani giocherà a Monaco, contro il Bayern, partita che sarà speciale soprattutto per Carsen Edwards."La partita si è decisa all’inizio e alla fine – commenta il tecnico montenegrino –, le parti più importanti. Ha fatto la differenza l’energia, come ha iniziato lo Zalgiris e come abbiamo iniziato noi. C’è stata una grande differenza, loro hanno preso vantaggio, poi noi siamo tornati a -4, ma in un momento abbiamo mollato e non abbiamo combattuto fino alla fine".
Quella di Kaunas è stata la prima di cinque trasferte consecutive. Quasi una Virtus squadra da viaggio, come accade nella Nba. Domani, come sottolineato, la trasferta a Monaco, poi, sabato sera, senza rientrare a Bologna, il confronto con Trento. Ancora serie A, martedì prossimo, a Varese. Poi la chiusura di questo lungo tour due giorni più tardi, a Vitoria.
Il direttore generale bianconero, Paolo Ronci, nel contesto di Sport Club (E’ Tv), ha spiegato come la Virtus stia cercando di allungare i contratti con capitan Pajola e Momo Diouf, in scadenza il 30 giugno. "Sicuramente ci proveremo. Sono due ragazzi molto importanti, è inutile spendere parole per Pajola, è il nostro capitano. Anche Diouf ha fatto una crescita velocissima, grazie anche alla Virtus. Ci proveremo, poi è chiaro che più giocano bene e più possono avere l’interesse di altre squadre. Dipenderà da noi, ma anche da loro".
