Il mercato si scalda. Nel mirino Baldasso. Gli abbonamenti al via dal 7 luglio

La firma di Vildoza, la conferma di Taylor e il prossimo arrivo di Alston jr Niang. Sotto l’occhio attento di Dusko Ivanovic e la regia di Paolo Ronci la nuova Virtus sta giorno dopo giorno prendendo forma. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori movimenti di mercato, in modo da presentare ai tifosi, per il 7 luglio giorno dell’inizio della campagna abbonamenti, una rosa ancora più vicina a quella che affronterà il prossimo campionato.

La pista calda sul mercato italiano porta a Tommaso Baldasso che potrebbe lasciare Tortona per trasferirsi alla Virtus. Sempre sul fronte nazionale, i bianconeri continuano a battere anche la pista che porta a Leonardo Totè, lungo che interessa anche a tante altre squadre.

Sul fronte partenze si attende l’uscita di Will Clyburn direzione Barcellona dove ritroverà Toko Shengelia. Con tanti arrivi e conferme nel reparto degli esterni rimane in bilico la posizione di Matt Morgan, ambito da squadre di Eurolega, ma che vista la propensione di Ivanovic a giocare con tre piccoli, potrebbe trovare spazio in Virtus anche in vista della prossima stagione.

Sirene turche infine per Ante Zizic. Il lungo croato che ha un altro anno di accordo, oneroso, con la Virtus, potrebbe essere attratto dal ritorno sul Bosforo, con un offerta che farebbe felice il giocatore e anche il club che si liberebbe così di un contratto pesante.

f. m.