Il post su instagram. Il saluto di Cordinier: "Bologna e l’Italia, è tutto bianconero»

Basket City: this is for you. Bologna e tutta l’Italia sono bianconeri: Isaia Cordinier, che tornerà in Francia, si congeda dalle Due Torri con un post su Instagram. Intanto la Virtus trova un alleato di spessore. Il sindaco Matteo Lepore, che venerdì ha premiato la Virtus in Cappella Farnese, ha parla a Basket on Er. "Più che posare la prima pietra – dice il sindaco, pensando alle cerimonia di domani – toglieremo l’ultima dal padiglione 35".

Ci sarà il nuovo palazzetto, operativo dal novembre 2026 e l’amministrazione comunale farà la sua parte. "Dobbiamo restare accanto alla società e noi ci stiamo con l’investimento della Fiera sul Palazzetto che è di oltre 60 milioni ed è una cosa inedita. Una cosa così credo si sia vista solo a Barcellona. La città, in questo momento, è accanto tanto allo sport di vertice quanto a quello di base. Metteremo 40 milioni di euro se si andrà avanti con il progetto del Dall’Ara. Stiamo facendo di tutto e penso che Zanetti abbia dimostrato con i risultati che è venuto a Bologna per vincere".

Il club, intanto, è quasi pronto per i primi annunci ufficiali che riguardano Saliou Niang e Derrick Alston Junior. Anche perché all’inizio di luglio dovrebbe partire la campagna abbonamenti e la società, oltre al tricolore, vorrebbe mostrare la composizione della squadra.