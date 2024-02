Il programma. Il Panathinaikos fa visita al Real Madrid capolista

Prende il via questa sera la 27sima giornata di Eurolega con la capolista Real Madrid che ospiterà il Panathinaikos in una gara che si interseca direttamente con il futuro della Virtus dato che bolognesi e greci hanno lo stesso numero di vittorie. Domani, invece, Milano deve assolutamente vincere sul campo del fanalino di coda Villeurbanna per tenere vive le residue speranze di agganciare il 10 posto e poter partecipare ai playin. Infine il Monaco giocherà in trasferta a Barcellona.

Le altre partite. Oggi: Alba Berlino–Maccabi, Partizan–Efes, Reak Madrid–Panathinaikos. Domani: Fenerbahce–Baskonia, Zalgiris-Olympiacos, Villeurbanne–Milano, Bayern–Stella Rossa, Barcellona–Monaco.

La classifica: Real Madrid 44; Barcellona 36; Panathinaikos Atene, As Monaco e Virtus Bologna 32; Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul 30; Baskonia 28; Valencia e Maccabi Tel Aviv 26; Partizan Belgrado 24; Milano, Zalgiris Kaunas, Efes Istanbul e Bayern Monaco 22; Stella Rossa Belgrado 20; Alba Berlino e Villeurbanne 10.