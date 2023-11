IL PROGRAMMA. Venezia a Pistoia. Milano con Brindisi

Nella sesta giornata di A Venezia, l’altra capolista del campionato, scende in campo a Pistoia. Il pronostico è tutto a favore dei lagunari, anche se i toscani domenica hanno vinto a Brindisi rendendo ancora più acuta la crisi dei pugliesi. Il club del presidente Marino in settimana ha presentato coach Dragan Sakota, con il serbo che oggi inizia la nuova esperienza con uno dei peggiori clienti in assoluto. Al PalaPentassuglia arriva Milano davvero con l’acqua alla gola dovendo trovare in campionato i successi che non arrivano in Eurolega.

Le altre gare. Ieri: Pesaro-Napoli. Oggi: Pistoia-Venezia, Brindisi-Milano, Tortona-Brescia, Treviso-Scafati, Trento-Reggio Emilia, Varese-Sassari.

Classifica: Virtus B. e Venezia 10; Trento, Reggio E., e Brescia 8; Napoli, Milano e Tortona 6; Cremona, Scafati e Pesaro 4; Varese, Sassari e Pistoia 2; Treviso e Brindisi 0.