Il raduno: porte aperte dalle 18,45. Slitta per ora McCormack. Martedì tocca ai tifosi. Smailagic in anticipo

Comincia ad assumere contorni ben definiti la giornata inaugurale del mondo bianconero. La Virtus aveva lasciato i propri tifosi davanti alla palestra Porelli. Sul pullman scoperto (parcheggiato proprio all’ingresso) tra cori, canti, striscioni e promesse.

Dopo più di due mesi ci si ritroverà ancora in via dell’Arcoveggio. Nel pomeriggio il primo allenamento (a porte chiuse). Poi, dalle 18,45, i tifosi potranno entrare in palestra per assistere all’ultima fase e per vedere soprattutto gli ultimi arrivati. I vecchi, in assenza di Alessandro Pajola, Momo Diouf e Nicola Akele (in azzurro con il neobianconero Saliou Niang), saranno Daniel Hackett, Matt Morgan e Brandon Taylor.

Occhi puntati in particolare su Carsen Edwards e poi, via via, tutti gli altri, Luca Vildoza, Derrick Alston Junior, Abrama Canka e Karim Jallow. Nel gruppo anche il giovane Matteo Accorsi. E potrebbe esserci anche il serbo Alen Smailagic. L’ex giocatore di Partizan e Zalgiris, è stato uno degli ultimi tagli della nazionale serba. Un problemino fisico di fatto ha finito per minare la sua preparazione. E il ct Pesic ha bisogno di gente pronta, subito. Diverso, invece, il discorso della Virtus. Le condizioni Alen non preoccupano – anche se come tutti i compagni dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito – e il giocatore dovrebbe iniziare con i compagni.

Slitta, almeno per il momento, l’arrivo di David McCormack, il lungo ex Milano e Alba, che avrebbe dovuto dare una mano in palestra.

Lo slittamento può essere letto, in attesa di comunicazioni ufficiali in due modi. La Virtus ha già nella propria agenda il nuovo (e ultimo) straniero, che a questo punto, difficilmente, sarà Kai Jones.

Oppure, non avendo particolarmente fretta, l’arrivo anticipato di Smailagic, che teoricamente era atteso a fine Europeo, completa il gruppo e Dusko Ivanovic, sempre attento agli equilibri del gruppo, è contento così.

a. gal.