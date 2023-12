Il tecnico: "Abbiamo sbagliato le occasioni per chiudere il match». Banchi: "Rimane l’amaro in bocca. L’Olimpia più brava sui dettagli»

Con questa sconfitta la Virtus saluta la testa della classifica con il primo posto che attualmente è occupato da Brescia in modo solitario.

Mancano quattro giornate alla fine del girone d’andata per cui bisogna anche iniziare a dare un occhio a come sarà composta la griglia della final eight di Coppa Italia, essendo questo trofeo un obiettivo del club bianconero.

Quello che si è visto a Milano è che i bolognesi stanno imparando a gestire le fatiche del doppio impegno, ma la lezione non è stata ancora appressa del tutto.

"Quella con Milano è una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca – spiega il coach della V nera Luca Banchi – per le opportunità che abbiamo avuto di vincere una gara che siamo stati bravi a interpretare nell’approccio iniziale, salvo poi smarrire un po’ l’inerzia della gara tra la seconda metà del secondo quarto e l’inizio del terzo, per poi ritrovare il flusso e il ritmo del nostro gioco in una serata non semplice dove si sentiva la fatica e il poco tempo a disposizione per recuperare. Eravamo stati bravi a portare la gara su quei livelli che speravo ci potessero essere più congeniali. Nel finale punto a punto le recriminazioni sono molte, guardando i numeri è una gara chiusa con 10 punti in più di valutazione, con più rimbalzi, più tiri dal campo, più assist, meno palle perse dei nostri avversari, più recuperi. È ovvio che faccia specie dover parlare di una sconfitta che con maggiore cura di alcuni dettagli avremmo potuto evitare e che Milano è stata più brava di noi a strappare nel finale punto a punto".

Il prossimo impegno in agenda vede la Segafredo scendere in campo giovedì a Vitoria nella tana del Baskonia. Il compito è quello di tornare a vincere in trasferta per compiere un altro passo in avanti verso i playoff della prima competizione continentale. Per questa partita dovrebbe tornare a disposizione anche Alessandro Pajola.

m. s.