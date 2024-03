Il tecnico: "Ci aspettavamo la loro intensità nella ripresa. Non abbiamo reagito come dovevamo». L’amarezza di coach Banchi:: "Persa una grande occasione»

ATENE (Grecia)

Le parole di Luca Banchi nascondono una certa delusione per una squadra che ha giocato un buon primo tempo e poi si è persa nella ripresa.

"Da parte nostra c’è molta frustrazione – spiega il coach bianconero –. Dopo un ottimo primo tempo ci aspettavamo il loro ritorno, ma non abbiamo reagito come dovevamo di fronte alla loro aggressività. Dovevamo dare una risposta di squadra e, invece, abbiamo completamente sbagliato il modo di approcciare il secondo tempo e così la partita è cambiata completamente, andando in un territorio più favorevole all’Olympiacos".

Prosegue così il momento grigio dei bianconeri che non riescono più a esprimere quel gioco efficace che ha contraddistinto gli ultimi mesi del 2023.

"Diamo grande credito all’Olympiacos, ma dobbiamo anche pensare alla qualità del nostro basket che nel secondo tempo non c’è stata soprattutto in attacco dove abbiamo avuto più palle perse e prodotto meno assist. La fotografia della partita è stata la loro aggressività, e le nostre cattive decisioni. Per vincere una partita come questa 30 minuti non bastano, bisogna giocare 40’ eccellenti".

Con questo risultato i greci hanno anche ribaltato a loro favore la differenza canestri nei confronti della V nera

"E’ impossibile fare previsioni sulla classifica finale – conclude Banchi –. Adesso ho in mente solo il nostro calendario e la prossima partita: purtroppo al Pireo abbiamo sprecato un’occasione". Nel frattempo domenica, per la settimana giornata di ritorno del campionato Milano arriverà alla Segafredo Arena.