Il tecnico: "Ci manca Polonara, lo stiamo aspettando. Abbiamo gestito bene i problemi dei lunghi». Coach Banchi si gode il gruppo:: "Solidi e coraggiosi, sempre»

LIONE (Francia)

Era da più di venti anni che la Virtus non infilava quattro successi consecutivi in Eurolega e questo è un dato che può trasmettere soddisfazione in chi sta guidando la squadra.

"Siamo molto contenti di questa altra vittoria – spiega Luca Banchi – con una prestazione molto consistente, gestendo l’emergenza fin dall’inizio con i lunghi in difficoltà per i falli, cercando di mantenere la linea di fronte a una squadra così fisica e atletica. Abbiamo risposto bene: è bello vedere che la squadra ha mostrato lo stesso livello di energia, aggressività e desiderio nonostante fossimo di fronte a un team che ha cambiato l’allenatore solo due giorni fa e voleva ottenere la prima vittoria. Eravamo preparati mentalmente per giocare questo tipo di partita, e sono anche molto orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato in maniera solida e precisa negli ultimi minuti, nel momento più difficile. Quando l’Asvel ha segnato delle triple incredibili, abbiamo risposto con grande personalità ed è questo che mi rende più orgoglioso".

Il fatto che si sia vinto senza Achille Polonara, un giocatore chiave nelle rotazioni e che starà fuori per altri due mesi dà l’idea di quanto sia importante questo risultato al termine di una gara dove Cordinier ha confermato il momento di forma.

"Credo che il suo rendimento vada più o meno nella stessa direzione che ha mostrato dall’inizio della stagione. Ci fidiamo molto di questo ragazzo per la sua etica del lavoro, per il suo atteggiamento, per la sua volontà di mostrare ogni giorno il desiderio di migliorare, di raggiungere il livello successivo. Sono molto felice di lavorare con lui e sono molto contento che in questa prima parte dell’Eurolega, soprattutto giocando in Francia in entrambe le nostre trasferte, abbia avuto delle prestazioni così solide. Vedremo se sarà in grado di ripetere la stessa cosa quando andremo in un altro posto, perché purtroppo ci sono solo due squadre transalpine in Eurolega, giusto per mettergli un po’ di pressione. Ha iniziato bene e speriamo di dargli tutti gli strumenti e le possibilità per mostrare il suo potenziale".