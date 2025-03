Il tecnico montenegrino è soddisfatto: "Un successo importante, complimenti anche ai nostri avversari». Ivanovic: "Bravi i miei ragazzi, finalmente abbiamo difeso bene»

Primato in classifica, ma anche consapevolezza che c’è ancora tanto da fare. "Vittoria importante per noi, congratulazione ai miei ragazzi, ma anche a Trento che hanno giocato una ottima partita e per la loro vittoria in Coppa Italia – esordisce coach Dusko Ivanovic – Sono contento per la prestazione, abbiamo difeso bene, forse potevamo far meglio cercando di allungare nel punteggio, ma sono molto contento della vittoria". Una prestazione positiva, ma anche qualche criticità. "Non siamo riusciti a gestire bene i finali di quarto? Vero, dobbiamo far meglio, non abbiamo avuto abbastanza pazienza, anche se poi in effetti non volevamo lasciare tempo a loro". Virtus che offensivamente si è appoggiata tanto su Cordinier. "Abbiamo giocato da squadra e la squadra ha giocato per lui perché, insieme a Shengelia è la nostra prima opzione". Il migliore in campo è stato proprio Isaia, 23 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e 29 di valutazione che risponde in un ottimo italiano. "Più che la mia prestazione è stata importante quella della squadra. Questa per noi è una grande vittoria; abbiamo bisogno di giocare tante partite così, con serietà ed energie in difesa, ripeto sono contento della vittoria. La chiave del successo? La nostra energia e la difesa, all’andata non abbiamo giocato così, dobbiamo continuare a lavorare dando il massimo e mettendoci tanta determinazione". Gli fa eco Diuof: "E’ una vittoria che fa morale e classifica. Abbiamo giocato con energia".

Filippo Mazzoni