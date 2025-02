Il tecnico montenegrino non cerca alibi: "Congratulazioni ai nostri avversari, loro più bravi». Ivanovic: "Troppe palle perse. Poi siamo rimasti senza difesa»

ISTANBUL (Turchia)Sebbene la vittoria fosse un risultato altamente improbabile, a fine gara Dusko Ivanovic si concentra sulle cose che non hanno funzionato, indicandole come aspetti su cui la Virtus deve lavorare per continuare a crescere. "Congratulazioni al Fenerbahce che ha meritato questa vittoria – spiega il tecnico della V nera –. Nel primo tempo abbiamo avuto problemi di palle perse, nel secondo tempo la nostra difesa non è stata affatto buona e il Fenerbahce ha avuto un’eccellente percentuale al tiro da tre punti, questo è stato un aspetto importante e che in questa occasione ha fatto la differenza".

Anche domani contro Venezia il tecnico montenegrino non avrà a disposizione né Ante Zizic né Will Clyburn, mentre si attendono notizie da Justin Holiday che sta affrontando il percorso per ottenere il visto di lavoro e potere essere tesserato. Anche l’esterno statunitense non sarà della partita che si disputerà alla Segafredo Arena, ma il fatto che il club si sia mosso per ingaggiare un giocatore di primo livello, nonostante l’età e il fatto che sia fermo da maggio, dà l’idea che si voglia provare ad aprire la bacheca anche in questa stagione.

La morale importante di questa vicenda è che Ivanovic chiedeva un giocatore e un giocatore arriverà, certo se avesse saputo subito che bisogna attingere tra i nomi di primo livello, probabilmente non avrebbe perso tempo con altre candidature.

