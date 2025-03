Il tecnico non fa sconti alla squadra costretta a rinunciare agli influenzati Polonara e Shengelia. Ivanovic condanna i primi 10 minuti: "Tanti tiri sbagliati e difesa soft»

Poche parole, voglia di lasciarsi alle spalle la sfida con l’Olympiacos il prima possibile, voltare pagina e concentrarsi, fin da subito al derby d’Italia in programma domani alle 18.15 alla Segafredo Arena con l’Olimpia Milano.

Dusko Ivanovic, ma tutta la Virtus in generale hanno già nel mirino l’attesa sfida con Milano che vale per il morale, ma ancor di più per la classifica di un campionato che potrebbe ancora aver tanto da dire per i bianconeri.

"Complimenti all’Olympiakos ha giocato bene, dimostrando a tratti di essere forse la miglior squadra in Eurolega – sottolinea coach Ivanovic – Noi? La sfida si è decisa nel primo tempo".

Il coach bianconero spiega poi la prestazione dei suoi.

"Difesa soft e non abbiamo corso, la differenza è stata tutta li".

Parole chiare anche se il tecnico montenegrino analizza in maniera almeno positiva la prestazione nel secondo tempo della sua squadra.

"Nella ripresa mi è piaciuta la buona reazione, ma la verità è che ormai il solco era abbastanza evidente ed era impossibile riuscire a recuperare il divario".

Da segnalare gli attacchi influenzali che, proprio prima della palla a due, hanno privato la VIrtus di Toko Shengelia e Achille Polonara. Chiaro che Ivanovic speri di recuperarli al meglio, già per domani sera.

All’appello, dopo il rientro di Ante Zizic, manca Will Clyburn, che potrebbe si rientrare con Milano. Ma nella sfida valida per l’Eurolega in programma il prossimo 4 aprile. Per Will, onsomma, serve ancora pazienza,