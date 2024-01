Il tecnico si consola con il rientro nel gruppo di Mickey. Banchi: "Poco lucidi e cinici. E troppi errori da due punti»

Nell’analizzare la sconfitta di Reggio Emilia, anche Luca Banchi riconosce alla stanchezza della sua squadra un fattore importante nel determinare l’esito della gara.

"Mi congratulo con i nostri avversari per la vittoria – spiega il tecnico della Virtus –. Sono stati determinati e aggressivi come era prevedibile dopo la sconfitta di Varese. Noi non sempre abbiamo avuto la necessaria lucidità, disciplina ed energia come dimostrano le 15 palle perse, il modestissimo 20 per cento da due. Dentro l’area abbiamo cercato di prendere dei vantaggi ma con così tanti errori diventa difficile vincere. Il terzo periodo è stato più consistente, ma poi ci hanno condannato le palle perse, Reggio ha trovato canestri in transizione decisivi. Dobbiamo gestire meglio le nostre risorse. perché abbiamo giocato bene in difesa, tenendo Reggio a 72 punti che è un punteggio ridotto per il loro potenziale, ma dovevamo avere più lucidità e cinismo per approfittare delle opportunità che si erano presentate".

Resta il fatto che la Segafredo ha poco tempo per preparare gli impegni di campionato, viste le tante partite di Eurolega.

"In realtà non c’è il tempo di farlo, almeno con i criteri canonici. Si cerca di comprimere le informazioni e ci si concentra sul vissuto dei giocatori esperti. E si cerca di trovare un equilibrio tra lo scouting su di sé e sugli avversari. Inoltre noi dobbiamo integrare due nuovi giocatori e dalla prossima settimana un altro che rientra da un lungo infortunio. Non è semplice, c’è anche lo stress dei viaggi, poco tempo per allenarsi e riposare. Si cerca di offrire un’informazione diretta, calzante e precisa per non disperdere niente. E’ molto stimolante, ti mette alla prova, ma il calendario te lo impone anche se non hai il tempo per una preparazione canonica".

Jordan Mickey è il giocatore che da domani dovrebbe rientrare.

m. s.