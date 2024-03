Il tecnico: "Sul +5 non siamo riusciti a essere sufficientemente lucidi. Loro molto ispirati». Il rimpianto di coach Banchi:: "Potevamo gestirla meglio»

Amareggiato per una vittoria che sfuggita dalle mani della Virtus. Nell’analizzare la prestazione Luca Banchi sottolinea come la squadra non abbia sempre lavorato bene in difesa.

"Una partita dura come nelle previsioni – spiega il tecnico –, si è rivelata difficile, complice anche non essere riusciti a frenare la vena ispirata dei nostri avversari, che hanno trovato con continuità il canestro. Ho sperato che avessimo indirizzato la partita diversamente quando sul +5 c’è stato un controbreak importante. Non voglio dire decisivo perché ci sono stati episodi negli ultimi due minuti, che avrebbero potuto premiare uno o l’altra squadra. Per quanto ci riguarda l’analisi si ferma al fatto che non siamo riusciti a tenere Sassari con la necessaria energia".

Resta il fatto che Sassari ha potuto preparare la gara prendendosi il giusto tempo, mentre la V nera è sempre costretta a rincorrere gli impegni.

"Queste sono gare difficili da preparare, complesse da giocare, con avversari cui va dato il merito di aver messo a frutto questo lungo periodo di preparazione, facendosi trovare pronti, reattivi, aggressivi. Noi siamo stati in grado solo a tratti di replicare e in certi momenti di indirizzare la gara come avremmo voluto e purtroppo nel finale recriminiamo per non aver avuto la precisione, per risolvere la gara diversamente. I numeri non mentono, una giornata ispirata di Jefferson, una percentuale generale dal campo che lascia poche speranze quando concedi 93 punti agli avversari. Quando tiri con certe percentuali e giochi con questo livello di aggressività ed energia va riconosciuto il merito ai tuoi avversari. Per noi è una condizione costante, quando una squadra come la Virtus gioca contro una qualsiasi avversaria su qualsiasi campo è un’iniezione di motivazione, fiducia e opportunità per ogni avversario".

m. s.