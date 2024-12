Il testa-Coda. La capolista Trento riceve Napoli

Oggi da non perdere il confronto della capolista Trento, ancora imbattuta, che aspetta l’arrivo del Napoli ultimo in classifica. Dopo la Coppa Italia, cambiato l’allenatore in casa partenopea, con l’ingaggio dell’ex coach della Virtus Giorgio Valli.

Le altre gare: Treviso-Pistoia 91-88, Milano-Tortona, Varese-Venezia, Trapani-Cremona, Trento-Napoli, Sassari-Trieste, Reggio Emilia-Scafati.

La classifica: Trento 16; Virtus Bologna 14; Trapani, Brescia e Olimpia Milano 12; Reggio Emilia e Trieste 10; Tortona e Treviso 8; Reyer Venezia, Pistoia e Scafati 6; Sassari e Varese 4; Cremona 2; Napoli 0.