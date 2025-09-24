Il video dell’azzurro. Polonara, il giorno del trapianto di midollo: "Ciao a tutti, sono pronto. Ci vediamo in campo»

La partita più difficile della sua carriera. Non si gioca in un palazzetto, ma al Sant’Orsola. Achille Polonara (nella foto Schicchi) oggi sarà sottoposto al trapianto di midollo. Operazione resa necessaria perché ad Achille, durante le semifinali scudetto contro Milano, è stata diagnostica una leucemia mieloide. Il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio, alcuni dei quali anche a Valencia. Oggi il trapianto: midollo arrivato dagli States e compatibile al 90 per cento. Achi, che in questo periodo è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni e avversari, ha diffuso un video in vista dell’operazione.

"Ciao ragazzi, grazie per tutto il supporto e l’amore che mi dimostrate. Sono pronto per il trapianto e non vedo l’ora di farlo. Ci vediamo presto in campo e grazie mille".

L’obiettivo di Achille è quello, una volta terminate le cure, rientrare in campo. Per questo motivo, dopo aver vinto lo scudetto con la Virtus – il primo tricolore in Italia – ha accettato le proposte della Dinamo Sassari, società per la quale aveva già giocato e che gli ha offerto il contratto da atleta. Prendendosi i tempi dovuti, sia per l’intervento sia per la successiva degenza. Achille, che due anni fa era stato colpito da neoplasia testicolare, nel frattempo è divenuto anche un testimonial dell’Admo, l’associazione che si occupa della donazione del midollo osseo. Proprio quel midollo che dovrebbe risolvere la sua malattia. Achille è un guerriero e non si è mai tirato indietro.