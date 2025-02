In vetta. La capolista Trento di scena a Varese

Giornata numero 19 in serie A. Da mercoledì a domenica prossima, invece, la serie A si trasferirà in massa a Torino, per la final eight che vale la Coppa Italia. Campione uscente Napoli, che non sarà nelle otto elette.

Le altre gare: Sassari-Milano 72-78; Pistoia-Scafati 89-91. Oggi: Venezia-Napoli; Treviso-Reggio Emilia; Varese-Trento; Brescia-Trieste; Cremona-Napoli.

La classifica: Trento 28; Trapani, Virtus Boogna, Brescia e Olimpia Milano 26; Trieste e Reggio Emilia 22; Tortona 20; Treviso e Reyer Venezia 16; Dinamo Sassari 14; Varese e Scafati 12; Napoli 10; Pistoia e Cremona 8.