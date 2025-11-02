In volo La Virtus domina e ritrova la vetta

VIRTUS BOLOGNA 102

DOLOMITI : Steward 11, Jones 6, Jogela 8, Aldridge 11, Mawugbe 6, Jakimovski 12, Hassan 4, Cheickh Niang 2, Bayehe 13, Forray 10, Fall, Airhienbuwa. All. Cancellieri.

OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 12, Edwards 15, Jallow 7, Alston Junior 11, Diouf 10, Pajola 5, Hackett 4, Morgan 17, Diarra 4, Saliou Niang 13, Akele, Accorsi 4. All. Ivanovic.

Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Cassina.

Note: parziali 24-26; 43-57; 62-78. Tiri da due: Trento 24/40; Virtus 22/36. Tiri da tre: 8/28; 14/27. Tiri liberi: 11/13; 16/21. Rimbalzi: 35; 31.

La stanchezza? Forse l’ha sentita Trento che pure ha un avvio bruciante. In novanta secondi i padroni di casa aggrediscono la Virtus e volano sul 7-0. Per una squadra, la Virtus, reduce da due ko di fila, pare un campanello d’allarme. Non è così, perché Luca Vildoza, schierato in quintetto, suona la carica. Controparziale di 0-10 e una squadra che gioca insieme.

L’ultimo vantaggio di Trento è a una manciata di secondi dalla sirena, 24-23. Poi, tripla di Carsen Edwards e gara che prende la strada di Bologna. Vildoza la apre, ma sono tutti i compagni che rispondono presente, ciascuno con la sua specialità. Alston Junior è stato preso perché è un buon tiratore da tre? Bene, Derrick fa canestro. Diarra è un diamante grezzo che stoppa? Aliou fa il suo dovere. E quando la V nera è impiccata, magari, ci pensa Edwards. O anche Matt Morgan, che sta diventando così bravo, rispetto al primo anno in Italia, da essere qualcosa di più di una semplice controfigura per Edwards.

Qua e là qualche errore, ma ci sta. E ci sta l’attenzione di una squadra che aveva perso tanti palloni in Eurolega. I palloni dilapidati a Trento sono solo otto, perché tutti giocano veloci, ma con giudizio. In tribuna ci finiscono Taylor e Smailagic (riposo precauzionale), ma nella Virtus di Trento gira tutto per il verso giusto. Compreso il baby Accorsi, che prima tocca quota 100, poi fa pure 102. In attesa di sapere cosa farà Brescia, è di nuovo primo posto, almeno per una notte.

Oggi un po’ di meritato riposo. Martedì a Varese. Con Vildoza e Niang che non hanno dubbi. "Ci serviva una vittoria così". Con Saliou che ammette di non aver dormito per l’emozione.

E Dusko Ivanovic? "Era una partita difficile, l’atteggiamento è stato quello giusto contro Trento. Siamo contenti. Luca Vildoza ha giocato come deve giocare, lo abbiamo preso per questo. Lui sta migliorando ogni giorno e deve giocare così".