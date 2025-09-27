La curiosità. È l’unico trofeo alzato dalla coppia. Komazec-Woolridge

La Supercoppa, il primo trofeo della stagione che, in realtà, è legato a doppio filo con il campionato che si è appena chiuso. La Supercoppa festeggia 30 anni di vita. La prima a imporsi, a Casalecchio, in quello che una volta era il PalaMalaguti, fu proprio la Virtus di Alberto Bucci. Gara secca, all’epoca, tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia. La Virtus ebbe la meglio sulla Benetton Treviso. Si tratta dell’unico trofeo, tra l’altro, vinto dalla coppia Arijan Komazec-Orlando Woolridge (scomparso il 31 maggio 2012), che sulla carta avrebbe dovuto regalare spettacolo e trionfi. La Virtus ha poi vinto dal 2021 al 2023: tre titoli in fila. Chiudendo poi, la stessa stagione, perdendo la finale tricolore. Ecco perché è un bel trofeo, che può pesare per chi è malato di scaramanzia. Nel 2020 vinse Milano, che poi avrebbe perso la finale con la Virtus qualche mese dopo. Nella passata stagione, nuovo successo per l’Olimpia, fermata però già in semifinale proprio dalla Virtus. Vincere la Supercoppa? Gli allenatori sono troppo scafati per pensare alla scaramanzia. Vincere aiuta a vincere, anche se nella scala di valori stagionali, forse la Supercoppa è dietro a campionato, Coppa Italia (e pure Eurolega).