La gara a Istanbul contro i turchi vedrà, oltre al lungo croato, anche il ritorno dell’ex Polonara. Zizic: "Avversari con tanto talento»

Sarà ancora una Virtus incerottata, e non al top della condizione, quella che questo pomeriggio alle 18.30 (Diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno) scenderà in campo sul parquet della Basketball Development Center di Istanbul per affrontare i padroni di casa dell’Efes.

Per la sfida contro i turchi, coach Dusko Ivanovic recupera l’ex Achille Polonara, ma perde Rayjon Tucker. Il giocatore nativo di Charlotte è stato colpito da un attacco influenzale che gli impedirà questa sera di essere a disposizione del coach montenegrino.

Un assenza importante anche se Ivanovic aveva già manifestato l’intenzione di concedere ampio spazio a quegli elementi che, per motivi di opportunità o di infortuni, finora erano stati meno impegnati. Tra questi c’è anche Ante Zizic ristabilitosi da un lungo stop, ma che ha ancora bisogno di minuti per ritrovare condizione fisica e feeling con i compagni e con il gioco di squadra.

"Affronteremo il match sapendo che avremo di fronte una squadra di talento e che vuole giocarsi la post-season fino alla fine – conferma il lungo croato – Dovremo giocare il nostro basket, cercando di migliorare, indipendentemente dall’avversario".

Direzione di gara affidata al trio composto da Javor, Aliaga, Thepenier.

