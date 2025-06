La nuova Virtus prende forma. Ufficiale anche l’arrivo di Alston Jr. E Ronci va alla carica per Motley

La Virtus ufficializza Derrick Alston e punta a chiudere, nel giro di un paio di settimane la propria campagna acquisti. Ala grande di 206 cm il ventottenne nato a Huston, figlio d’arte, Derrick Alston jr nell’ultima stagione ha vestito la canotta di Manresa disputando un’annata da protagonista in Liga Acb e in Champions League. Nel campionato spagnolo ha fatto registrare 17 punti e oltre 4 rimbalzi di media a partita, con la nomina nel miglior quintetto della Liga. In Champions League, dove è stato inserito nel secondo miglior quintetto, Alston ha tenuto quasi 18 punti di media, con un eccellente 41 per cento nel tiro dalla lunga distanza.

"Sono contento e onorato di entrare a far parte della famiglia Virtus – conferma Alston –. Ho già sentito parlare molto della città, della cultura del basket di Bologna e ovviamente della passione dei tifosi. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, rappresentare questo club storico e provare a fare qualcosa di speciale" A portare sotto le Due Torri Alston è stato il dg Paolo Ronci, che ha messo a segno un colpo decisamente interessante in vista della prossima stagione. "Alston è stato uno dei primi giocatori selezionati insieme a Coach Ivanovic. Arriva alla Virtus dopo un ottima stagione in una lega estremamente competitiva, dove ha mostrato le sue qualità tecniche ed atletiche, pronto a misurarsi in nuove sfide, in Italia ed in Euroleague".

Intanto in attesa della partenza di Will Clyburn, direzione Barcellona, e di conoscere il futuro di Marco Belinelli, al momento la Virtus ha sotto contratto un discreto pacchetto di italiani e una buona base nel reparto straniero. Tra i giocatori di formazione italiana ci sono già le conferme di Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Nicola Akele, Momo Diouf e del giovane Matteo Accorsi (senza dimenticare Achille Polonara che sta affrontando la sua battaglia più importante). A questi va aggiunto Saliou Niang, per il quale manca solo ufficializzazione.

A conti fatti rimangono ancora 1-2 posti liberi nel blocco italiani. Tommaso Baldasso resta una delle prime opzioni, con l’esterno piemontese in uscita da Tortona. Altre piste portano a Leonardo Totè, nell’ultima stagione a Napoli, mentre rimane ancora apertissima la pista che porta a Gabriele Procida, talento azzurro indiscusso che negli ultimi anni ha fatto benissimo a Berlino con l’Alba.

Sul fronte stranieri invece con la conferma di Brandon Taylor, la firma di Luca Vildoza e Alston, la Virtus potrebbe ancora puntare a rinnovare Matt Morgan, mentre sarebbe ben felice di liberare Ante Zizic per il quale, come accennato ieri, si fanno insistenti le sirene turche. Un eventuale partenza del centro croato liberebbe un posto, ma sopratutto alleggerirebbe il monte ingaggi, dando così maggiore spazio di manovra al dg Paolo Ronci. Puntellato il reparto esterni, quasi al completo, adesso ci sarà da fare altrettanto sottocanestro con un altro paio di innesti. Si parla di un interesse bianconero per Johnathan Motley e del compagno di squadra e di reparto dell’Hapoel Tel Aviv, Marcus Bingham.