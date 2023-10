La presentazione a zola predosa. V nera femminile e Faac: un binomio inseparabile

Virtus e Faac un binomio ormai imprescindibile. Dal 2019, da quando è partita la prima avventura della V al femminile, la presentazione ufficiale delle bianconere avviene, anno dopo anno nella sede dell’azienda bolognese a Zola Predosa. L’evento si è ripetuto anche ieri mattina, alla presenza di tanti dipendenti della storica azienda sponsor che, fin dal suo inizio, ha abbracciato il nuovo progetto delle V Nere.

A fare da padrone di casa Andrea Moschetti, presidente e amministratore delegato del Gruppo Faac che ha salutato la squadra dando il benvenuto nella struttura che ospita l’azienda bolognese. Un binomio felice e ricco di successi e che quest’anno ha già visto la Virtus conquistare la prima coppa, la Supercoppa, della propria storia. Un buon auspicio per una squadra che ce la metterà tutta per ripetersi in Eurolega ma anche in campionato e in Coppa Italia. A parlare per la squadra e per lo staff tecnico, presenti in Faac al gran completo, sono invece stati il club manager della femminile Sabrina Cinili, e l’head coach Pierre Vincent. Al termine della breve presentazione per i tanti dipendenti dell’azienda sponsor che hanno voluto presenziare durante l’evento, è stata l’occasione di fare foto e richiedere autografi alle giocatrici bianconere.

Filippo Mazzoni