La soddisfazione del tecnico: "Un match molto fisico». Banchi: "Bravi, sempre intensi. E ora pensiamo al Fenerbahce»

Primato solitario, sette vittorie in otto partite e la conferma di una solidità difensiva delle Vnere che hanno per altro dominato 43-27 la lotta ai rimbalzi.

Numeri che non possono che far felice coach Luca Banchi che si gode il primo posto solitario in classifica, anche se già da stamani tornerà a pensare ai prossimi appuntamenti.

"Grande soddisfazione per la vittoria. Brescia ha provare a giocare con atletismo, noi siamo stati continui, a parte qualche errore e per loro merito, ma abbiamo giocato partita fisica, adesso pensiamo all’impegno con Fenerbahce".

Poi il tecnico parla dei singoli. "Così tanti minuti a Dunston? Abbiamo rotazioni scontate causa emergenza, avevamo di fronte Bilan e dovevamo fare i conti con i falli che hanno limitato Cacok. Lundberg? Può essere il nostro secondo palleggiatore giocando a fianco di Pajola e Hackett, è stato importante in attacco ma anche in difesa. L’arbitraggio? Indecifrabile".

Assoluto protagonista della vittoria bianconera è stato Toko Shengelia autore di 26 punti, con 6 rimbalzi e 7 assist per una valutazione di 37.

"Sapevamo che con Brescia sarebbe stata difficile sono un’avversaria forte, per questo abbiamo giocato quaranta minuti di grande intensità. Ovvio c’è la difficoltà per noi di giocare ogni tre giorni. In ogni caso siamo professionisti e il calendario che ci attende è uguale per tutti".

L’altro giocatore bianconero decisivo è stato Iffe Lundberg con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

"Ogni volta che scendiamo in campo ovviamente vogliamo vincere; sapevamo che Brescia è un’ottima squadra è che sarebbe stata un banco di prova importante per noi. La mia prestazione? Sto facendo quel che mi chiede il coach, cerco di dare il mio contributo alla squadra".