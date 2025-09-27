La V nera riabbraccia anche Taylor. E va alla ricerca della Supercoppa

Si ricomincia, allora, dall’Unipol Forum di Assago. Si ricomincia da capitan (ex) Belinelli che raddoppia i titoli. Lo avevamo lasciato ambassador bianconero e debuttante a Roma, in casa dello sponsor Olidata. Lo ritroviamo ambassador bis per Sky. Beli entra nella squadra di Sky Sport Basket, con l’ulteriore qualifica di guest star. E’ l’unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, ha smesso da poco e conosce la pallacanestro come le sue tasche. Sa parlare (che non è da tutti) e sarà un valore aggiunto per la nostra pallacanestro.

Chissà cosa proverà Beli, oggi, quando alle 20,45 sarà alzata la palla due tra Olimpia e Virtus. Magari gli torneranno alla mente le immagine del 17 giugno. Di sicuro ritirarsi (prima o poi tocca a tutti) con il trofeo e lo scudetto non può che aver addolcito la naturale malinconia quando si chiude una storia straordinaria.

Oggi, intanto, alle 18 ci sarà il primo confronto tra Trento, che vinse la Coppa Italia e Brescia, battuta proprio dalla V nera nella finale scudetto.

Dusko Ivanovic avrà la possibilità di riavere Brandon Taylor, che aveva accusato un problema al ginocchio. Per un Taylor che rientra, ecco un Akele che si ferma. Nicola, lamenta una distorsione alla caviglia destra subita nell’amichevole di Tortona. Sarà rivalutato in settimana e a questo punto, viste le tempistiche, rischia seriamente di saltare i due impegni di Eurolega. Martedì al PalaDozza contro il Real e venerdì, invece, a Valencia. Problemi anche per Milano, costretta a rinunciare, oggi, a Marko Guduric.

Primo confronto tra due corazzate. Ma tra due corazzate che, volenti o nolenti, saranno ancora in maschera. La stagione è iniziata da poco, le squadre sono in rodaggio e, come ha detto proprio Dusko Ivanovic, servirà ancora tempo per vedere i gruppi nel pieno del loro splendore.

Di Supercoppa e di questo confronto che tutti attendono, aveva parlato proprio Dusko Ivanovic.

"La Supercoppa è un trofeo importante, come tutti i trofei che ci sono in palio in Italia e in Europa. Siamo ancora all’inizio e non siamo ovviamente al 100 per cento così come Milano che però è una squadra più dura e più fisica rispetto allo scorso anno, con alcuni giocatori più giovani. È una partita secca, ma è una gara ufficiale quindi abbiamo tanta curiosità di capire a che punto siamo del nostro percorso in questo momento. Sarà la prima volta che ci confronteremo con una partita vera dopo le amichevoli che abbiamo giocato fino ad adesso e dunque sarà importante per noi valutare fin dove siamo arrivati sin qui".

Stasera arbitrano Rossi, Grigioni e Quarta, mentre la copertura telesivisa sarà assicurata dal Lba Tv (il nuovo canale tematico della Lega Basket sul quale c’è grande attesa), Sky Sport Basket, Cielo e Radio Nettuno Onda Libera.

Si comincia dall’Unipol Forum: le vincitrici delle due semifinali, poi, si ritroveranno sullo stesso campo, ad Assago, domani a partire dalle 18.

Per martedì, infine, debutto di Eurolega contro il Real Madrid, il PalaDozza è annunciato tutto esaurito.