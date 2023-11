La V nera ritrova D’Alie e sfida San Martino

Trasferta a San Martino in casa dell’ex Rae Lin D’Alie per la Virtus di Pierre Vincent. Cecilia Zandalasini e compagne, reduci dalla prima sconfitta in Eurolega, provano a rialzare subito la testa in campionato, per l’impegno che le attende alle 20 a San Martino di Lupari. "San Martino è una squadra molto veloce e aggressiva, è sempre complesso giocare in casa loro – conferma coach Vincent –. Difende bene e ha una buona qualità al tiro".

Le altre gare: Schio-Roma, Faenza-Venezia, Battipaglia-Geas, Ragusa-Sassari, Milano-Brixia.

La classifica: Venezia e Virtus 8, Schio, Campobasso e Geas 6, San Martino 4, Roma, Brixia, Faenza, Milano e Sassari 2, Ragusa e Battipaglia 0.