La Virtus a Udine per rialzare subito la testa. Ivanovic chiede intensità e difesa aggressiva

Torna nei dodici Nicola Akele, che non avrà tanti minuti nelle gambe. Torna in campo, a meno di 48 ore della trasferta di Parigi, la Virtus. Vero che si tratta di una squadra piuttosto giovane – a parte il superveterano Hackett, prossimo alle 38 primavere –, ma non si tratta tanto di avere gambe fresche quanto, piuttosto, di smaltire i voli e fare i conti con pochi allenamenti. Da Parigi a Venezia a Udine: senza nemmeno appoggiare la valigia a Bologna.

La Virtus gioca alle 20 al PalaCarnera e la sfida con Udine è importante per mille motivi. Perché fin qui la Virtus ha giocato con personalità e determinazione soprattutto con la spinta del pubblico amico. In viaggio, almeno in Europa, ha faticato parecchio a trovare la quadra.

Nulla di clamoroso: è vero che la Virtus ha lo scudetto sul petto. Ma questa squadra, griffata Olidata, è profondamente diversa da quella che l’ha preceduta. Sono rimasti capitan Pajola, Hackett, Morgan, Diouf, Taylor e Akele. Ma Nicola ha saltato tutte le ultime sfide e Brandon è un veterano per modo di dire, perché Bologna ha cominciato a frequentarla solo da maggio.

’Work in progress’, si è soliti dire in queste circostanze. Con un gruppo al quale devono essere concessi gli errori del caso perché i giovani (Niang, Diarra, lo stesso Diouf) per crescere devono avere la possibilità anche di sbagliare. In Europa, alla prima disattenzione, vieni punito. A Valencia e Parigi il corri e tira esasperato ha messo alle corde anche una squadra come la Virtus. Che, sulla carta, è costruita per correre, per giocare in velocità.

Il modo migliore, oltre a giocare, è lavorare tanto in palestra. Ma con un’Eurolega che propone questi ritmi non è semplice isolarsi e operare al meglio.

La Virtus, però, non può nemmeno accontentarsi di vivacchiare. E le vittorie aiutano ad accrescere l’autostima. Ecco perché oggi, Ivanovic e i suoi ragazzi, vogliono la vittoria. Ancora indisponibile Canka, da valutare i due stranieri che dovranno rimanere fuori.

Arbitrano Mazzoni, Valleriani e Catani (diretta LbaTv e Nettuno Bologna Uno) e il pensiero di Ivanovic è riassunto dai concetti espressi da Nenad Jakovljevic.

"Ci aspetta una gara fisica, contro una squadra motivata a giocare per la prima volta dopo tanto tempo una partita di serie A in casa. Vogliamo approcciare la partita con il piede giusto, dimostrando di aver compreso gli errori commessi nella scorsa gara, a iniziare dall’aggressività difensiva".