Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Virtus
  4. La Virtus a Udine per rialzare subito la testa. Ivanovic chiede intensità e difesa aggressiva

La Virtus a Udine per rialzare subito la testa. Ivanovic chiede intensità e difesa aggressiva

Basket serie A Ore 20: al PalaCarnera uno dei quattro anticipi. Rientra Akele, Canka sempre out, due stranieri fuori per turnover

di ALESSANDRO GALLO
11 ottobre 2025
Matt Morgan, seconda stagione in Virtus. Uno dei bianconeri più in forma (Ciamillo)

Matt Morgan, seconda stagione in Virtus. Uno dei bianconeri più in forma (Ciamillo)

XWhatsAppPrint

Torna nei dodici Nicola Akele, che non avrà tanti minuti nelle gambe. Torna in campo, a meno di 48 ore della trasferta di Parigi, la Virtus. Vero che si tratta di una squadra piuttosto giovane – a parte il superveterano Hackett, prossimo alle 38 primavere –, ma non si tratta tanto di avere gambe fresche quanto, piuttosto, di smaltire i voli e fare i conti con pochi allenamenti. Da Parigi a Venezia a Udine: senza nemmeno appoggiare la valigia a Bologna.

La Virtus gioca alle 20 al PalaCarnera e la sfida con Udine è importante per mille motivi. Perché fin qui la Virtus ha giocato con personalità e determinazione soprattutto con la spinta del pubblico amico. In viaggio, almeno in Europa, ha faticato parecchio a trovare la quadra.

Nulla di clamoroso: è vero che la Virtus ha lo scudetto sul petto. Ma questa squadra, griffata Olidata, è profondamente diversa da quella che l’ha preceduta. Sono rimasti capitan Pajola, Hackett, Morgan, Diouf, Taylor e Akele. Ma Nicola ha saltato tutte le ultime sfide e Brandon è un veterano per modo di dire, perché Bologna ha cominciato a frequentarla solo da maggio.

’Work in progress’, si è soliti dire in queste circostanze. Con un gruppo al quale devono essere concessi gli errori del caso perché i giovani (Niang, Diarra, lo stesso Diouf) per crescere devono avere la possibilità anche di sbagliare. In Europa, alla prima disattenzione, vieni punito. A Valencia e Parigi il corri e tira esasperato ha messo alle corde anche una squadra come la Virtus. Che, sulla carta, è costruita per correre, per giocare in velocità.

Il modo migliore, oltre a giocare, è lavorare tanto in palestra. Ma con un’Eurolega che propone questi ritmi non è semplice isolarsi e operare al meglio.

La Virtus, però, non può nemmeno accontentarsi di vivacchiare. E le vittorie aiutano ad accrescere l’autostima. Ecco perché oggi, Ivanovic e i suoi ragazzi, vogliono la vittoria. Ancora indisponibile Canka, da valutare i due stranieri che dovranno rimanere fuori.

Arbitrano Mazzoni, Valleriani e Catani (diretta LbaTv e Nettuno Bologna Uno) e il pensiero di Ivanovic è riassunto dai concetti espressi da Nenad Jakovljevic.

"Ci aspetta una gara fisica, contro una squadra motivata a giocare per la prima volta dopo tanto tempo una partita di serie A in casa. Vogliamo approcciare la partita con il piede giusto, dimostrando di aver compreso gli errori commessi nella scorsa gara, a iniziare dall’aggressività difensiva".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su