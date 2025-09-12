La Virtus abbraccia Jallow: "Bologna è perfetta per me"

"Bologna è il posto perfetto per me". Pronto per la Virtus e per la nuova sfida che l’attende, ieri Karim Jallow alla palestra Porelli si è preso il proscenio davanti ai tanti giornalisti presenti per la sua presentazione alla stampa. Nato a Monaco di Baviera ventisette anni fa, il tedesco nato nelle giovanili del Bayern, dopo l’ultimo quadriennio e la definitiva consacrazione a livello nazionale nell’Ulm sarà per la prima volta impegnato lontano dalla Germania per farlo ha scelto l’Italia e la Virtus.

"Sono felice, dopo tanti anni in Germania per me era ora di cambiare. E’ una sfida per me e Bologna è il posto perfetto. Sono in un grande club, storico e un onore essere qui. Gioco l’Eurolega questo è un sogno per me, spero di portare gioia ai tifosi". Una Virtus con tanti giocatori "affamati", vogliosi di crescere e in cerca della definitiva consacrazione.

"Dobbiamo imparare tanto, siamo qui per farlo ogni giorno, ma abbiamo il coach giusto per questo. In campo possiamo mettere grande energia è quello che Ivanovic ci ha chiesto fin da subito. Questo sarà il punto di partenza per fare bene sia in Eurolega che in campionato, dove dobbiamo difendere lo scudetto". Da Bundesliga a serie A, ovvio che il gioco di Jallow cambierà. "In Germania avevo spesso la palla in mano, e facevo anche tanto in attacco ma non solo in attacco. Alla Virtus ho tanti compagni con grande talento, dovrò principalmente difendere e portare energia, rimbalzi, recuperi, spingere in transizione. Cercherò di aiutare la squadra con cose semplici e dettagli, che spesso non vanno nelle statistiche".

Poi parla di Niang che con Ulm ha affrontato in Eurocup, quando l’azzurro era ancora a Trento. "Ci siamo incrociati quattro volte nelle ultime due stagioni. Ho visto quanto è migliorato da una stagione all’altra. Agli Europei tutti lo hanno notato. Gioca, con grande energia, come piace anche a me fare".

Infine l’ala tedesca parla del suo inserimento in Virtus. "Stiamo creando la giusta chimica, i compagni di squadra sono tutti super. Non vedo l’ora che arrivino anche i quattro nazionali, ho visto tutte le partite, speravo potessero andare avanti".

Ieri intanto è atterrato a Bologna Aliou Diarra. Il centro maliano ha fatto conoscenza alla palestra Porelli di coach Ivanovic e dei nuovi compagni di squadra, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito. Per Diarra lavoro individuale nei prossimi giorni, domani sarà al PalaDozza ad assistere all’amichevole con il Bayern Monaco, mentre da lunedì dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo. Oggi alle 13.15 sempre alla Porelli sarà invece il giorno della presentazione di Luca Vildoza.

Sempre tra oggi e domani è previsto l’arrivo proprio dei reduci della spedizione azzurra che, lavoro individuale a parte, si aggregheranno alla squadra anch’essi da lunedì.