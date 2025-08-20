La Virtus aspetta l’ambasciatore Belinelli. Da Gallinari a Petrucci: tutti lodano Marco

Belinelli, sempre lui. Teoricamente Marco è scaduto, contrattualmente parlando, il 30 giugno scorso e ora è un uomo libero. La Virtus gli ha fatto sapere di aspettarlo a braccia aperte come ambasciatore. Beli deve dare una risposta. Sicuramente il giocatore aveva un ruolo preciso, come capitano, all’interno dello spogliatoio. Lui e Toko Shengelia erano le menti pensanti. Partito Toko per la Catalogna e ritiratosi Marco, si è aperto un vuoto di potere e di esperienza. Marco ha tutte le carte in regola – conoscenza dell’inglese, leadership, esperienza – per fare da trait d’union tra la squadra e l’allenatore. Ma anche per rappresentare la società in ambito italiano ed estero. Non è da escludere, come è successo per altri grandi, una partita celebrativa, per festeggiarne la carriera e la storia. Intanto il suo ritiro è stato oggetto di mille commenti, tra social post. "Grande Marco – dice Roberto Brunamonti, che l’ha visto crescere in Virtus e avrebbe voluto portarlo a Roma, nell’estate del 2003 –. Una carriera unica per un ragazzo che è sempre rimasto se stesso".

A proposito di ruoli dirigenziali, anche il numero uno della federbasket, Gianni Petrucci, pare offrirgli un incarico nazionale. "Belinelli è sempre stato cuore e spirito – dice il presidente della Fip –. Se vorrà ci sarà sempre un posto per lui in Nazionale. Marco ha fatto diventare importante il basket italiano".

Va di Instagram Danilo Gallinari, fresco di titolo in Portorico. "In questi anni abbiamo condiviso momenti che non dimenticherò mai. La tua passione per questo sport, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte di ispirazione. Hai fatto la storia e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto".

Arrivano i complimenti anche da un ex azzurro, oggi stimato commentatore televisivo, Matteo Soragna. "E’ stato assoluto protagonista per una decade nella Nba. E’ riuscito a vincere in tutti e due i continenti, giocando come guardia nella Nba, il ruolo più delicato".

Detto che ultimamente, prima ancora che decidesse di ritirarsi, Beli aveva incassato i complimenti di Jaylen Brown – "il giocatore più difficile da marcare" –, Marco da San Giovanni in Persiceto nel corso della sua lunga carriera ha incassato le lodi di Kobe Bryant, con il quale parlava in italiano e di Barack Obama. L’ex presidente degli Stati Uniti, grande tifoso dei Bulls, avrebbe voluto vederlo più a lungo con la maglia che fu di Michael Jordan. E non si è dimenticato di lui nemmeno Charly Recalcati, ex ct della Nazionale. "Lo premiai giovanissimo, quando aveva 16 anni, in un torneo. E nell’estate successiva, provammo in tutti i modi a portarlo a Siena dove allenavo. Avevamo già Luca Vitali e Gigi Datome. Beli sarebbe stato perfetto".

Non rivendica la primogenitura, il coach, però ricorda un episodio importante. "L’ho fatto esordire giovanissimo in Nazionale. E la partita del Mondiale 2006 contro gli Stati Uniti. Era scatenato, faceva canestro da ogni posizione. Alla fine 25 punti. Sarebbe arrivato comunque nella Nba, ma con quella partita, gli scout e stelle e strisce, cominciarono a seguirlo con maggiore frequenza".

L’ultimo flash dell’ex ct. "Ero negli Stati Uniti per seguire Daniel Hackett che era alla University of Southern California. Passammo per San Francisco e raggiungemmo l’impianto dove giocava Golden State. Marco faceva fatica a trovare spazio. Giocava poco o nulla. Però aveva una serenità incredibile. Capimmo che sarebbe rimasto a lungo".