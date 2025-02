La Virtus dilaga con Tortona, ora riparte la corsa

Eppure il prepartita non era stato dei più positivi per la Virtus che oltre a Zizic e Clyburn deve rinunciare anche a Matt Morgan indisponibile per un attacco influenzale. Inizia bene Diuof, ma il primo vero strappo la Virtus prova a darlo con le triple di Pajola e Belinelli. Al 5’ bianconeri avanti 8-14. Sull’altro fronte però Gorham fa male dalla lunga distanza alla Virtus e Tortona rimane in scia.

La Virtus tiene sempre la testa del match, anche se la Bertram rimane lì con Vital protagonista grazie a 11 punti di fila. Belinelli e compagni alzano però il tono della difesa fermando l’attacco piemontese, mentre dall’altra parte del parquet Tucker e Holiday, molto positivo il suo esordio in campionato, lanciano la Virtus sul +18 sul 32-50, con un 0-15 come detto decisivo.

Nella ripresa Tortona prova inizialmente a reagire, ma la Virtus tiene sempre la barra dritta, mantiene la doppia cifra di vantaggio e torna ad allungare raggiungendo il +20 sul 46-66 al 25’ sul canestro di Belinelli.

L’ultimo quarto è pura formalità per una Virtus che dilaga toccando il massimo vantaggio sul +33 63-96 al 38’.

Mercoledì a Torino è già tempo di Final Eight di Coppa Italia per i bianconeri che affronteranno l’Armani Milano nei quarti di finale.

Il tabellino

BERTRAM TORTONA 66 – VIRTUS BOLOGNA 98

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Kuhse 2, Vital 22, Weems 6, Gorham 12, Kamagate 8; Candi, Denegri 2, Baldasso 6, Biligha 3, Severini 3, Zerini 2; Farias ne. All. De Raffaele.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 7, Belinelli 8, Cordinier 11, Shengelia 5, Diouf 8; Hackett 13, Grazulis 12, Polonara 4, Tucker 11, Holiday 14, Akele, Visconti 5. All. Ivanovic.

Arbitri: Baldini, Quarta, Galasso. Note: parziali 19-20, 38-54, 52-74. Tiri da due: Tortona 15/31; Virtus 21/34. Tiri da tre: 9/33; 12/27. Tiri liberi: 9/10; 20/24. Rimbalzi: 33; 34.